'Ticket naar Texel duurder maken om dagtoerisme tegen te gaan'

TEXEL - De boottickets naar Texel in het zomerseizoen duurder maken, zodat het minder aantrekkelijk is voor toeristen om een dagje naar het eiland te gaan. Dat is een van de dingen waar wethouder Hennie Huisman aan denkt als vervolg op het Toeristisch Toekomstplan Texel dat gisteravond voor het eerst is voorgelegd aan de gemeenteraad.

NH Nieuws / Rogier Dankerlui

Uit gesprekken met Texelaars is een tiental speerpunten naar voren gekomen waar de gemeente op wil inzetten om het toerisme op het eiland de komende jaren niet verder te laten toenemen. "Je kunt niet alles naar je hand zetten", beaamt wethouder Hennie Huisman, "maar je hebt wel mogelijkheden om het meer een andere kant op te laten bewegen." Een van die mogelijkheden is het dagtoerisme niet verder stimuleren door het niet meer te promoten. "Dagtoerisme ga je nooit helemaal tegenhouden", zegt Huisman. "Of mensen nu met de auto of met de fiets komen: het zijn verkeersbewegingen en daar kun je op zichzelf weinig aan veranderen. Wel kun je ze beïnvloeden door bijvoorbeeld met de TESO in gesprek te gaan over andere tarieven, of door speciale zomertarieven in te stellen." Auto's Dat er veel auto's op het eiland rijden, is voor veel Texelaars een ergernis. "Bijna iedereen vindt dat het toerisme moet blijven, maar tweederde zegt dat het te druk wordt en daarnaast vinden mensen dat er te veel overlast is", aldus Huisman. "Dan gaat het vooral om ruimtelijk ervaren overlast, zoals parkeerproblemen. Om ervoor te zorgen dat mensen eerder de auto laten staan, zou je ervoor kunnen kiezen om te ontzorgen." De lokale afdeling van het CDA stelde voor om een vervoersnetwerk op te zetten, waarbij vakantieparken busjes inzetten en mensen vanaf de boot meteen naar het huisje kunnen worden gebracht.

Quote "Ons schrikbeeld is het Duitse Waddeneiland Sylt, daar is het eiland overgenomen door het toerisme" Hennie huisman, wethouder