Na registratieplicht gaat Texel verhuurders met logies en ontbijt nu ook controleren

De registratieplicht is ingevoerd om op de toeristische verhuur van verschillende accommodaties grip te houden. Het verhuren van een deel van de woning was hiervoor niet aan regels gebonden. De toeristische slaapplaatsen werden daarom ook niet meegeteld in het totaal aantal toeristische bedden dat de gemeente in het bestemmingsplan heeft staan.

Deze meldingsplicht is één van de uitvloeisels van het Toeristisch Toekomstplan van de gemeente Texel. Er zijn momenteel 554 registratienummers verstrekt. De verwachting is dat dit aantal nog zal toenemen.

De raad heeft in februari van dit jaar de eerste wijziging van de huisvestingsverordening vastgesteld. Daarmee is besloten tot de invoering van de registratieplicht voor de toeristische verhuur van woonruimtes. Dat betekent dat verhuurders vanaf april dit jaar een registratienummer moesten aanvragen.

De gemeente heeft geprobeerd dit te reguleren via het parkeervignet. Toeristen mogen bijvoorbeeld in het centrum van Den Burg niet langer dan twee uur parkeren. Dat betekent dat zij de auto bij de woningen binnen de ring van Den Burg niet de hele dag mogen laten staan.

Doordat het aanbieden van logies en ontbijt niet aan regels gebonden was, kwam er de laatste jaren een groei van woningen die aan toeristen werden verhuurd. Naast een aardige inkomstenbron voor de eilanders zelf, gaf dit ook problemen voor de buurt en de leefbaarheid op het eiland. Met name in de woonwijken werd de parkeerdruk hoger en werd er door bewoners regelmatig geklaagd over een tekort aan parkeerplaatsen in de dorpen.

Met de overige 211 accommodaties is de afdeling handhaving vanaf het najaar in 2020 aan de slag gegaan. Bij een aantal onderzochte accommodaties waren de vergunningen niet op orde en werd een handhavingstraject gestart. Vaak werden hele woningen verhuurd. Intussen zijn 35 woningen teruggehaald naar de reguliere woningmarkt. Bij een even groot aantal was verder onderzoek nodig.

De gemeente heeft tot twee jaar geleden een interne inventarisatie op Texel gedaan van aangeboden logiesaccommodaties via de grote verhuurplatforms als Booking.com, Airbnb, Texel.net en Bedandbreakfast.nl. Er zijn toen 306 unieke logiesaccommodaties naar boven gekomen. Daarvan was recreatieve verhuur op 95 adressen via het bestemmingsplan toegestaan.

De toeristische verhuur in de sector 'bed & breakfast' is aan een aantal regels gebonden. Eén daarvan is dat de verhuur bijvoorbeeld 'ondergeschikt' moet zijn aan de woonfunctie. Daar is bij sommige verhuurders onduidelijkheid over.

In het Toeristisch Toekomstplan staat bijvoorbeeld dat soms hele bovenverdiepingen worden verhuurd, maar vindt de eigenaar dit toch ondergeschikt aan het wonen. Handhavers constateren dat logies met ontbijt steeds grotere vormen aanneemt. Aan woningen worden grote aanbouwsels gemaakt, om de toeristen onderdak te verlenen.

Keuken

Het plaatsen van een keukenblok of een gehele keuken is in deze sector ook niet toegestaan. De toeristen mogen in de verblijven niet zelf koken. Daar is vaak ook geen discussie over.

In totaal zijn er 262 adressen op Texel die bestemd staan als tweede woning. Dit is een recht wat al lange tijd bestaat. Op deze adressen mag of gewoond of gerecreëerd worden. In de praktijk blijkt dat veel van deze huizen recreatief verhuurd worden ofwel een groot deel van het jaar leeg staan, omdat de hoofdbewoner ergens anders ook een woonadres heeft.