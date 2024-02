Kater voor Alkmaarse bierbrouwer na 'nutteloze' diefstal van honderd fusten

Een opmerkelijke diefstal bij brouwerij Moersleutel in Alkmaar. Onlangs werden daar maar liefst honderd bierfusten gestolen. En nee, ze waren niet gevuld. Gelukkig komt de bierproductie niet in gevaar, maar brouwer Pim Zomerdijk baalt er flink van. "Het is mooi klote, je werkt hard en dan nemen ze dat gewoon mee."

De dieven sloegen in de nacht van 13 op 14 januari toe met een wit busje. Ze wisten duidelijk waar ze mee bezig waren; in minder dan tien seconden was het hek van het terrein open en ze reden in een rechte lijn naar de vaten. "Binnen een kwartier hebben ze de fusten ingeladen en zijn ze vertrokken", vertelt brouwer Pim Zomerdijk.

De bierproductie van de brouwerij komt niet in gevaar door de diefstal. "Gelukkig vullen we ook in blik, en hebben we genoeg fusten op voorraad", vertelt Pim. Van de zomer zal de brouwerij wel meer fusten moeten gaan kopen om aan de vraag te kunnen voorzien: "Anders valt een deel van de productie stil."

Bier als beloning

Pim heeft samen met zijn broers acht jaar geleden de brouwerij opgericht. In die acht jaar zijn ze flink gegroeid. Van het brouwen in een oude gaarkeuken, waar maandelijks 600 liter bier werd gebrouwen, zijn ze uitgegroeid tot een heuse brouwerij in een flinke loods met een productie van 60.000 liter per maand.

De brouwerij hoopt op een gouden tip om de fusten terug te krijgen. "We hopen dat iemand ze tegenkomt en dan de politie of ons belt." Degene die de fusten weet te vinden kan rekenen op een beloning. "We hebben hier zeker nog wel wat bier liggen als bedankje."