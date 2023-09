Bierbrouwerij uit 1640 ontdekt in Purmerend: "Het is een unieke vondst"

Aan de Beemsterburgwal in Purmerend stuitten archeologen tijdens een bodemonderzoek voor nieuwbouw op bierbrouwerij de Dubbele Arent uit 1640. Dat die brouwerij had bestaan was bekend, maar nu is ook duidelijk waar het gebouw stond.

Foto: Bierbrouwerij uit 1640 ontdekt in Purmerend - NH Nieuws/Samanta de Groot

Middenin het oude centrum van Purmerend is inmiddels een flinke bouwput zichtbaar. "We zijn hier bezig met een grote opgraving middenin het oude centrum van Purmerend", vertelt projectleider en archeoloog Tijmen Moesker op NH Radio. "Daarbij hebben wij een vrijwel complete bierbrouwerij uit 1640 aangetroffen." Moesker legt uit dat er eerder vanuit historische bronnen wel wat informatie over de brouwerij was, maar dat het niet zeker was waar deze nu precies had gestaan. Gaaf gedetailleerd "Ook nog een vroegere bewoningsfase hebben we gevonden, uit de late zestiende eeuw, en de periode daarna ook", gaat Moesker enthousiast verder. "Dus we hebben een bewegingssequentie (bewegingsvolgorde, red.) van circa 300 jaar, wat heel gaaf is om dat zo gedetailleerd in kaart te brengen." Tekst gaat door onder de foto's

Bierbrouwerij uit 1640 ontdekt in Purmerend NH Nieuws/Samanta de Groot

Bierbrouwerij uit 1640 ontdekt in Purmerend NH Nieuws/Samanta de Groot

De brouwerij was er eentje van formaat, er gebeurde van alles in het pand. Zo zijn er waterputten zichtbaar en lagen er nog dingen opgeslagen in ronde kelders. "Er waren enorme opslagkelders, waarschijnlijk voor ofwel het mout, ofwel de tonnen", zegt de archeoloog. Meer dan alleen brouwen "Het unieke van deze Dubbele Arent-brouwerij is dat-ie niet alleen het bier brouwde, maar dus ook het moutproces uitvoerde en ook een kuiperij was." In een kuiperij worden houten tonnen en vaten gemaakt. Moesker zegt dat het een flink terrein is geweest. "Met twee zijvleugels en een hoofdgebouw. Eigenlijk zegt het veel over Purmerend in die tijd. Je had nog twee andere brouwers, hier vlakbij." Hij legt uit dat deze brouwers alleen het bier brouwden, maar dat de Dubbele Arent ook het voorstadium maakte.

"Purmerend was best wel booming in die periode" Tijmen Moesker, archeoloog