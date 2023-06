Archeologen stuiten in Nieuwe Kerk Amsterdam op unieke vondst: "Voor het eerst dat we dit zien"

Acht zuilen in de Nieuwe Kerk op de Dam worden volgend jaar opnieuw gefundeerd. Zoals dat gaat bij monumenten, mogen dan eerst de stadsarcheologen kijken of er nog iets bijzonders ligt. En dat blijkt zo te zijn: de archeologen vonden een graf met een koperen naamplaatje. Volgens de archeologen is dat voor het eerst in de stad.

De Nieuwe Kerk was vanaf het moment van bouwen, in de vijftiende eeuw, een populaire plek om begraven te worden. "Dicht bij God", zegt archeoloog Thijs Terhorst. Samen met zijn collega's is hij nu zo'n twee weken aan het werk in de kerk, waar onder anderen Michiel de Ruyter en Pieter Corneliszoon Hooft begraven liggen.

Hun graven blijven onberoerd tijdens de huidige opgravingen, wel vonden de archeologen een ander graf met een uniek detail. "Wat aardig is aan deze kist, is dat koperen naamplaatje dat erop staat", zegt Thijs terwijl hij op een van de vondsten wijst. "Zo'n plaatje is op zich een bekend fenomeen, maar het is voor het eerst dat we dit zien in Amsterdam."

Klein kind

Alle botten die gevonden worden, gaan naar fysisch antropoloog Constance van der Linde. Zij kan daar allerlei informatie uit halen. "Dit hier zijn de botten van een klein kind. De leeftijd kan ik al 'in het veld' bepalen. Pas daarna, bij de uitwerking, kunnen we monsters nemen, voor DNA-onderzoek. Dan kunnen we bijvoorbeeld ziektes achterhalen die ik met het blote oog niet op het bot kan zien, zoals de pest."

De opgravingen duren zeker nog tot 11 juli. Dan besluiten de onderzoekers of het nodig is om door te graven.