Bedenker Skuumkoppe groeit met nieuwe brouwerij ook uit jasje: "Verhuizen is noodzakelijk"

Ze groeien hun pand uit. Bierbrouwerij Tesselaar (niet te verwarren met de Texelse bierbrouwerij) van Maurice Diks heeft een succes in handen. Het familiebedrijf groeit gestaag en zit op dit moment aan de top van de capaciteit in de voormalige bedrijfsloods van Duin Bouwbedrijf. En dus staat er een verhuizing op de rol naar een gebouw aan de rand van het dorp.

Maurice Diks (zwart overhemd) geeft een rondleiding door de bierbrouwerij. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Diks is geen onbekende in de Nederlandse bierwereld. Hij is al bijna twintig jaar werkzaam als brouwmeester en is de grondlegger van een aantal van de bekendste Texelse bieren, waaronder de landelijk bekende Skuumkoppe. Het begon toen hij als slager in de voormalige melkfabriek op Texel werkte en op de winkel van zijn buurman moest passen. Dat was destijds de Texelse bierbrouwerij. Sindsdien staat er geen slager, maar ondernemer/bierbrouwer op zijn naamkaartje. In 2017 is hij met zijn familie een eigen brouwerij gestart: Tesselaar.

De koperen brouwketels verhuizen mee naar de nieuwe locatie. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Inmiddels brouwen ze veertien soorten bier. "Vier soorten voor de horeca van eigen recept", zegt Diks. "En tien eigen soorten voor de consument." Van een kleine brouwerij is daarom ook al lang geen sprake meer. Eigenlijk wilde hij stoppen met bierbrouwen, maar zijn dochter Marinka stookte in 2017 het vuurtje weer op. Het leek haar leuk om weer een eigen brouwerijtje met de familie te beginnen. En zo ging het 'bierbloed' toch weer kruipen waar het niet gaan kan. Inmiddels is de bierbrouwerij een succes en stromen er Razende Bok, Strandstruuner, Eilandkriebel en andere soorten uit de bierkraan. En dat heeft gevolgen voor de ondernemer: "Alle grondstoffen kunnen we ook niet meer in dit pand kwijt. Dat slaan we elders op drie verschillende locaties op." De krappe behuizing moet daarom verruild worden voor een nieuwe locatie. En dat is op Texel niet altijd even gemakkelijk.

De winkel in de huidige vestiging van de bierbrouwerij in Den Burg. - NH Nieuws/Edo Kooiman

Maar de locatie werd gevonden: de gebouwen van de Landbouwcentrale Texel aan de Meyertebos. Voorheen de Coöperatieve Aardappelbewaarplaats (CAB). "Een prachtige plek waar we 'ons ding' kunnen doen", zegt Diks. Het is de bedoeling dat de brouwerij nog duurzamer gaat brouwen. "We willen vooral circulair bezig zijn. Met zonnepanelen willen het water voor het bier verwarmen en ook koelen." De graanproducten worden verwerkt tot mout. Het restproduct wordt bierborstel. "Het is hoogwaardig voer voor de koeien die naast de brouwerij lopen." Buren De komst van de brouwerij heeft ook gevolgen voor de directe omgeving. "We zijn bij alle buren langs geweest", zo laat Diks weten. Daarin voorziet de ondernemer geen problemen. Bij de aanvraag van de gemeente is beschreven hoe de komst van een brouwerij inpasbaar is binnen de omgeving en welke gevolgen dit heeft. Het blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de verplaatsing.

De voormalige landbouwcentrale wordt de nieuwe locaties van de bierbrouwerij. - NH Nieuws/Edo Kooiman