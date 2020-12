Lokale bierbrouwerij doet het ondanks coronacrisis goed: "Gunfactor is veranderd"

De kerstdagen komen er weer aan en vooral het bedrijfsleven bestelt nu leuke pakketten bij hun lokale ondernemers uit de buurt. "En daar spelen we goed op in", legt Niesten uit. "Het was natuurlijk al een trend om een kerstpakket te sturen tijdens de feestdagen, maar door de omstandigheden waar we nu in zitten, zien we dat mensen hun lokale ondernemers in de buurt veel meer willen steunen. De gunfactor is veranderd."

Persoonlijke pakketten

Volgens Niesten willen mensen in deze zware tijd hun collega's, vrienden of familie vooral verrassen met persoonlijke pakketten.