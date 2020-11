Heineken neemt Texelse Bierbrouwerij over, eilandbrouwer wil graag doorgroeien

TEXEL - Bierbrouwer Heineken neemt zijn kleine branchegenoot Texelse Bierbrouwerij over. "Samen met Heineken gaan we de grenzen van ons succes verleggen", meldt algemeen directeur Cor Honkoop. De brouwer van speciaalbieren als het bekende Skuumkoppe was op zoek naar een strategische partner om te kunnen doorgroeien.

Volgens geruchten is de brouwerij al geruime tijd eigendom van Heineken, maar die verwijst Honkoop, sinds vorig jaar algemeen directeur, naar het rijk der fabelen. "Wij zijn altijd een zelfstandige brouwerij geweest. Midden vorig jaar zijn we zelf op zoek gegaan naar een strategische partner. We hebben naar meerdere kandidaten gekeken. Heineken is er uit gekomen. Op basis van wederzijdse ambitie en respect voor het in stand houden van de identiteit van de Texelse Bierbrouwerij. Het klikt goed. Hiermee krijgt onze brouwerij een stevige impuls om zich op het vasteland verder te ontwikkelen."

Heineken Nederland gaat de Texelse brouwer autonoom aansturen. Om dit te waarborgen blijft het Management Team en personeelsbestand in takt. Heineken geeft aan veel waarde te hechten aan het eilandkarakter, de identiteit, de no nonsense mentaliteit en de oorsprong van het bedrijf. "Daarom staat één ding als een paal boven water: Texels blijft op Texel."

Volgens de brouwers zal Skuumkoppe en ook de andere speciaalbieren in nog meer horecagelegenheden en huishoudens voet aan de grond krijgen. "Niet alleen de distributie maar ook de brouwcapaciteit wordt samen met het nieuwe moederbedrijf op een bij het eiland passende en duurzame wijze geoptimaliseerd. Dit om aan de sterk groeiende vraag te kunnen voldoen."

Honkoop: "Om in de toekomst aan die sterk groeiende consumentenbehoefte te kunnen voldoen en om de Texelse Bierbrouwerij verder te professionaliseren is Heineken voor ons de ideale strategische partner. We lagen al heel goed op koers, we hebben de beste zomer ooit achter de rug, Heineken zorgt nu voor extra rugwind waarmee we verder kunnen versnellen."

Hans Böhm, CEO van Heineken in Nederland: "De komst van de Texelse Bierbrouwerij is voor ons een welkome uitbreiding in het groeiende speciaalbiersegment. Met een range van zeer smaakvolle speciaalbieren is Texels een sterk merk met enorme potentie. Ik ben heel blij om dit samen verder te mogen uitbouwen."