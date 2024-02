Besluit over lot standbeeld J.P. Coen wéér uitgesteld door gemeente

Het initiatiefvoorstel van Hart voor Hoorn om de J.P. Coen-knoop definitief door te hakken, kon dinsdagavond op weinig bijval rekenen. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit voorstel 'veel te voorbarig', en wil eerst het vervolg van de stadsgesprekken afwachten. En dus wordt het besluit over het lot van het standbeeld weer op de lange baan geschoven.

Protest bij standbeeld J.P. Coen in 2022 - Foto: Doorbraak.eu

Er is al langere tijd discussie over het lot van het standbeeld van VOC-kopstuk J.P. Coen, voormalig gouverneur-generaal van Nederlands-Indië en stichter van Batavia. Moet het worden weggehaald of mag het blijven staan in de juiste context? Die discussie werd gisteravond opnieuw aangewakkerd, nadat Hart voor Hoorn vorige maand een initiatiefvoorstel over de toekomst van het standbeeld had ingediend. De lokale partij wil dat de gemeente nu de knoop doorhakt vóórdat de ’stadsgesprekken’ weer worden voortgezet. "Het merendeel van de stad is de discussie beu, dus willen wij dat de gemeente nu een besluit neemt. We willen hiermee het doorsudderen van onrust en ongenoegen doorbreken", zei raadslid Menno Jas erover. Geen ruimte voor andere suggesties Toch had het voorstel geen kans van slagen, omdat van tevoren al duidelijk werd dat er te weinig steun voor was. De coalitiepartijen dienden voorafgaand aan het debat een amendement in om vooraf aan de stadsgesprekken geen besluit te nemen over het lot van J.P. Coen. Volgens de coalitie ligt er nu 'een zwart-wit-keuze', die geen ruimte biedt voor andere suggesties. "Het voorstel is kort door de bocht, en biedt geen ruimte voor nuance of een gesprek", betoogde D66'er Wouter de Vries.

Het standbeeld, dat ter ere van het VOC-kopstuk in 1893 op de Roode Steen in zijn geboorteplaats werd onthuld, is al sinds de jaren 60 doelwit van protesten en meermaals besmeurd. Voor de tegenstanders staat vast dat er een eind komt aan het romantiseren van massamoorden. Van J.P. Coen is bekend dat hij gewelddadig te werk ging. Zijn grootste wandaad is de strafexpeditie naar een van de Banda-eilanden. De bewoners daar hadden tegen de afspraken in nootmuskaat geleverd aan de Engelsen en als straf vermoordde hij duizenden Bandanezen.

Desondanks lieten sommige raadsfracties toch al een beetje doorschemeren waar hun voorkeur naar uit gaat. Zo pleitte de PvdA om het standbeeld te verplaatsen. Bijvoorbeeld naar de binnentuin van het vernieuwde museum, om het daar ‘van de juiste context te voorzien’. Arnica Gortzak (PvdA): "We betreuren het dat de discussie over het standbeeld op deze manier als een zwaard van Damocles boven de stadsgesprekken blijft hangen. En dat terwijl deze gesprekken zouden moeten gaan over inclusie, racisme en diversiteit." Wat de VVD en EénHoorn betreft kan het standbeeld op de Roode Steen blijven staan, ’voorzien met extra informatie over het verleden’. Tekst gaat verder onder de foto.

Een 'stille protestactie' nadat dat de gemeente inspreekrecht weigert aan een nazaat - Foto: Dion Swart / VHZ