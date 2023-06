Hoe verder na onderzoek over Hoorns slavernijverleden? Excuses en het lot van J.P. Coen

Hoe gaat Hoorn verder na de resultaten uit het onderzoek over het Hoorns slavernijverleden, waaruit blijkt dat het gemeentebestuur de hoofdrol speelde. Zijn excuses noodzakelijk, en wat moet er gebeuren met het omstreden standbeeld van J.P. Coen? Het zijn zomaar enkele vragen. We peilden de reacties bij betrokken in de stad.

Daarnaast vindt ze ook dat dit rapport het definitieve einde moet betekenen voor het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen. "Zet die bij het Westfries Museum, voorzien van de juiste context en dat scholen het gaan bezoeken. Je wist de geschiedenis daarmee niet uit. We hebben ook nergens een standbeeld van Hitler staan, maar weten allemaal wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd."

"We hebben veel moeten doen om gehoord te worden. Ik hoop dat mensen nu begrijpen dat het niet onze geschiedenis is, maar dat het een gedeelde geschiedenis is. We moeten naar elkaar luisteren, het moeilijke gesprek aangaan. Het gaat wrijven, maar zonder wrijving geen glans."

Om te beginnen bij Marisella de Cuba van We Promise. De stichting die zich al langer inzet om de keerzijde van geschiedenis op de kaart te zetten. Het rapport heeft ze nog niet kunnen lezen, maar de presentatie van enkele uitkomsten voelt als erkenning. Ze snapt dat er tijdens deze presentatie vandaag geen excuses komen voor de rol van Hoorn, al rekent ze daar in de nabije toekomst nog wel op.

Hij wil nog niet vooruitlopen op een eventueel vervolgonderzoek over het Hoornse slavernijverleden. Excuses maken namens Hoorn is volgens Tonnaer niet nodig. "Dat heeft de premier al namens iedereen gedaan. Het wordt bijna gênant als Hoorn dit zelf ook nog wil doen."

"Uiteraard nemen we het rapport serieus. We hebben vorige week nog voorstellen gedaan om straten te vernoemen naar verzetsstrijder Tula uit Curaçao en schrijver Anton de Kom. En onterecht verkregen kunstwerken moeten door het Westfries Museum weer terug worden gegeven", aldus Tonnaer.

Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer had eerder zo zijn twijfels over het onderzoek. De fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad zei dat de feiten al bekend waren. En Tonnaer had het idee dat het rapport vooral bedoeld was als reden om het standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen weg te krijgen.

Ook Guido Breuker van coalitiepartij EénHoorn is niet verrast door de uitkomsten. Ook hij vindt excuses niet nodig, nu dat al is gedaan. En wat hem betreft staat het rapport ook los van de toekomst van het standbeeld van J.P Coen. "Hij heeft veel misdaden op z’n naam, maar is geen boegbeeld voor hele slavernijverleden. Wat ons betreft blijft het beeld gewoon staan. Honderdduizenden mensen krijgen dan het verhaal mee, in plaats van dat je het verstopt voor een kleiner publiek in het museum."

'Vervolgonderzoek wenselijk'

Directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum was ook aanwezig bij de presentatie van het onderzoek. "De conclusies verbazen mij niet. Maar er komen wel belangrijke details naar boven waardoor je, je nog meer kunt inleven in de gruwelijke handel in mensen. Zoals het brandmerken van tot slaaf gemaakten met het stadswapen van Hoorn."

Volgens hem is het voorgestelde vervolgonderzoek wenselijk. "Je voelt gewoon dat er meer is. De archieven van de VOC zijn bijvoorbeeld nog nooit op dit onderwerp onderzocht." Maar wat Geerdink betreft is het een mooie opmaat om een gesprek met elkaar te voeren hoe nu verder te gaan.

"Het staat zwart-op-wit. We moeten hier niet omheen willen gaan. Voor mensen met voorouders uit koloniën is het erkenning van hun geschiedenis. Wel of geen excuses maken is een politieke keuze, daar waag ik me niet aan. Maar je moet met elkaar in gesprek, anders los je sowieso niets op."