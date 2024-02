Wéér onderkoelde zeeschildpad aangespoeld langs Noord-Hollands strand

Twee wandelaars hebben vanochtend rond 11.45 uur wéér een aangespoelde zeeschildpad gevonden. De landelijke teller staat, met deze kleine erbij, nu op zeven. De schildpad leeft nog, maar is zwaar onderkoeld. Het dier is daarom naar Diergaarde Blijdorp gebracht.

Het beest zag er zwak uit, laat Vincent weten. "Ik dacht eerst dat er nog maar weinig leven in zat, maar ineens zag ik de kop toch wat omhoog gaan." Vincent heeft er vertrouwen in dat deze schildpad het zal gaan halen.

Het beestje werd eerst drie kwartier ondergebracht in de auto van Vincent, waarna iemand van SOS Dolfijn hem naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam reed. "De andere schildpadden zitten daar ook. Daar hebben ze de kennis en kunde om het beestje te helpen", legt Annemarie uit.

Twee wandelaars liepen over het strand en wisten niet wat ze zagen: ineens spoelde er een schildpadje aan bij de kust. Ze schakelden de hulp in van strandvonder Marco, die meteen contact opnam met Annemarie van stichting SOS Dolfijn en zeehondenwachter Vincent Vos.

De zeehondenwachter vreest dat het niet bij deze ene schildpad zal blijven. "Het is alweer de zoveelste die in Nederland is aangespoeld. Het is een gekke situatie." Moet hij zijn titel straks veranderen naar zeehonden- en zeeschildpaddenwachter? "Misschien wel ja."

Uitzonderlijke situatie

Dierenverzorger Mark de Boer van Blijdorp liet eerder al aan NH weten dat het een uitzonderlijke situatie is dat er zoveel zeeschildpadden aanspoelen in Nederland. "In de afgelopen 300 jaar waren het er twaalf en het afgelopen jaar waren het er ineens zes", liet Mark eerder weten.

Gelukkig is er volgens Annemarie een heel netwerk van hulpverleners die beschikbaar zijn als er een beest aanspoelt. Daarnaast is Diergaarde Blijdorp nog niet vol en is er voorlopig plek voor de schildpadden.

NH nam vorige week een kijkje in Blijdorp, waar de aangespoelde schildpadden worden verzorgd.