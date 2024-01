Texelse zeeschildpad wellicht vernoemd naar het eiland waar hij gevonden is

De schildpad, die waarschijnlijk Texel gaat heten, ligt er stilletjes bij in Ecomare op Texel. Het dier moet op krachten komen voordat het morgenochtend vroeg wordt vervoerd naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. De medewerkers van de zeehondenopvang keken raar op toen zij een telefoontje kregen dat er een zeeschildpad op het strand was aangespoeld bij paal 29, even ten zuiden van de Texelse vuurtoren.

Het gaat om een onderkoelde jonge, dikkopschildpad. Een andere naam voor de dikkopschildpad is onechte karetschildpad. Het is een groot soort zeeschildpad, maar het gevonden individu is nog jong en dus vrij klein. Hij weegt 1,3 kilo en zijn schild is 20 cm lang.

De vinders, een echtpaar, komen al 38 jaar op Texel. "Ze hadden al van alles gevonden in deze periode, maar nog nooit een zeeschildpad", zegt Havermans. "Ze hadden in het begin ook niet in de gaten hoe bijzonder dit is. Het dier lag al op het strand toen ze aan kwamen lopen."

In handdoeken verwikkeld moet het jonge reptiel weer op krachten komen. Dierverzorger van Ecomare Jarco Havermans is heel enthousiast over de vondst. "Ik heb nog nooit een levende zeeschildpad gezien, laat staan één in mijn handen gehad."

Een naam heeft het dier nog niet. Normaal krijgen alle gevonden zeehonden een naam. Maar bij een schildpad is dat nog niet bekend. "Ik weet niet of ze in Blijdorp alle dieren een naam geven", zegt Havermans. "Maar dan kan ik voorstellen dat we dit dier Texel gaan noemen." Het is op zich een soort die zich wel redt in kouder water, maar de Noordzee hoort niet tot zijn normale verspreidingsgebied. De Middellandse Zee en de kust voor Marokko zijn de dichtstbijzijnde plekken waar deze soort voorkomt. Toch zijn er deze winter al een aantal dikkopschildpadden op de Nederlandse stranden gevonden en opgevangen in Blijdorp.

"De laatste vondst is in 2008", zegt Havermans. "In Nederland gebeurt het vaker. Dit is volgens mij het zevende exemplaar van dit jaar. Twee daarvan waren zeldzame Kemps zeeschildpadden die bij de Golf van Mexico leven."

Het dier wordt heerlijk vertroeteld in Ecomare. Het gaat donderdagmorgen vroeg op transport. Het wordt vervoerd in een kist waar normaal zeehonden in opgevangen worden. "Niet in water, maar wel in een vochtige handdoek", zegt Havermans. Blijdorp heeft al een aantal dieren in de opvang. De bekende dierentuin heeft de benodigde vergunningen, de expertise én de faciliteiten om zeeschildpadden op te vangen.