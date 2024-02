Verwoest dak van geliefd buurthuis in Haarlem-Noord krijgt weer vorm

De contouren van het afgebrande dak van het Haarlemse buurthuis Het Posthuis zijn weer zichtbaar. Vier jaar geleden werd het rieten dak van de oude werkschuur in het Zaanenpark volledig verwoest door de vlammen. De buurtbewoners waren in shock, maar herpakten zich snel. Ze mogen het buurthuis nu zelf restaureren en het daarna ook zelf beheren.

Een grote groep vrijwilligers heeft al flink wat voorwerk gedaan. Maar nu moeten toch echt even de professionele timmerlui aan de bak om de constructie goed neer te zetten.

Via de Stichting Posthuis Zaanenpark zijn de buurtbewoners straks eigenaar van het buurthuis. Het is een project waar vele ogen op zijn gericht, omdat burgers niet vaak overheidstaken over mogen nemen. Maar bij de inwoners van de Sterrenbuurt in Haarlem-Noord is het oude Posthuis zo geliefd, dat ze graag hun handen uit de mouwen willen steken.