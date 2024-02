Spanning om te snijden op Rijsenhoutse camping nu bewoners moeten vertrekken

Hoe nu verder voor de bewoners van camping De Westeinder in Rijsenhout? Eind september moet iedereen vertrokken zijn van de camping, want de nieuwe eigenaar wil het terrein volledig renoveren. Maar de chalets langs de Ringvaart waren voor velen al hun laatste redmiddel in hun zoektocht naar een huis. NH peilde de stemming en sprak op de camping met bewoners én de nieuwe eigenaren.

De bewoners van de camping en de nieuwe eigenaren staan lijnrecht tegenover elkaar - NH Nieuws

Op het eerste gezicht is er niet zoveel bijzonders te zien als je de parkeerplaats van de camping oprijdt, maar dat verandert zodra je de slagbomen doorgaat. Een hoge paal met meerdere beveiligingscamera's staat naast de receptie, waar vijf mannen koffie zitten te drinken. De nieuwe eigenaren van de camping willen liever niet in beeld of met naam reageren, maar ze bieden wel een rondleiding aan over het terrein. Hele wc-potten in de tuin "We hebben hier zo'n 160 plekken in totaal, en als je het ons vraagt is de aangekondigde renovatie hard nodig", vertelt een van de mannen. Gedurende de wandeling wijst hij meerdere chalets aan waar de tuin volstaat met spullen, van buitenboordmotoren tot hele wc-potten. "Qua brandveiligheid en elektra wonen veel van de mensen op het terrein hier absoluut niet veilig."

"Deze camping is haast een soort wetteloze vrijstaat" Een van de nieuwe eigenaren van De Westeinder

Volgens hen was de schrik groot toen de afgelopen weken de vlam in de pan sloeg: "Wij dachten gewoon een camping te kopen die we flink konden opknappen, maar het is hier haast een soort wetteloze vrijstaat. Wij snappen echt dat de mensen die hier al lang wonen zich rot geschrokken zijn, maar dat onze collega bijvoorbeeld op z'n hoofd is geslagen gaat alle perken te buiten. Wij gaan ook niet meer met plezier naar het terrein toe." Spanning blijft De laatste paar dagen nam het conflict tussen de eigenaren en de bewoners een vlucht. De burgemeester bevestigde tijdens een raadsvergadering dat er twee incidenten waren geweest, en dat de politie en handhaving de komende tijd vaker op het terrein zullen surveilleren. Dat laatste bracht de rust weer iets terug, maar de spanning bij beide partijen blijft. Tijdens het rondje over de camping worden de nieuwe eigenaren door de bewoners met de nek aangekeken. De meesten spreken liever niet met de media. Een enkeling wil wel zijn zegje doen, zij het ook buiten beeld en anoniem. "Het leefgenot hier is compleet naar de knoppen", vertelt een vader van twee kinderen. Tekst gaat door onder de foto.

Bij de receptie staat inmiddels een paal, behangen met beveiligingscamera's - Foto: NH/Thijs-Jan van Aalst

Hij woont al jaren op de camping en weet als geen ander te vertellen hoe hecht de groep bewoners is: "Iedereen kent mekaar hier, je kind kon in het donker gerust het terrein op om met vriendjes af te spreken. Ik zeg kon, want no way dat ik ze nu nog zomaar naar buiten laat. Die nieuwe kerels lijken me niet te vertrouwen." De nieuwe eigenaren zouden intimiderend gedrag vertonen, en met overtal proberen de campingbewoners onder de duim te krijgen, vertelt een bewoonster die zelf contact opnam met NH. Zo zouden volgens haar onder andere de afvalstort weg zijn gehaald en zou een 'opkoper' stickers op alle chalets hebben geplakt voor diegenen die hun huis zo snel mogelijk van de hand willen doen. Geruchtenmolen en bulldozers Het is nog moeilijk te onderscheiden wie wat heeft gedaan en gezegd de afgelopen tijd, want de geruchtenmolen op de camping draait ook op volle toeren, erkent de vader van de twee kinderen: "Je hoort van alles op je af komen, en het een klinkt nog zorgelijker dan het andere. Maar als puntje bij paaltje komt vertrouw ik toch echt liever m'n buren." Tot en met september zullen de bewoners en de eigenaren volgens de burgemeester toenadering tot elkaar moeten zoeken, maar de bewoner heeft daar een hard hoofd in: "Omwille van mijn kinderen ga ikzelf eieren voor m'n geld kiezen, maar ik ken de mensen hier. De meesten van hen zullen gewoon in de woonkamer blijven zitten wanneer de bulldozers komen."