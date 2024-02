Eigenaar onverbiddelijk: bewoners Rijsenhoutse camping na zomer al weg

Dat heeft de nieuwe eigenaar Kleen Estate de bewoners laten weten, zo blijkt uit een brief van de ontwikkelaar die in handen is van NH. Uit navraag blijkt dat alle bewoners de brief hebben ontvangen. Bewoners die een standplaats huren en daar een eigen chalet op hebben gezet, moeten deze zelf weghalen.

Bewoners beklagen zich op Facebook over de 'zakelijke en onpersoonlijke communicatie' van de nieuwe eigenaar. Enkele uren voor ze de brief ontvingen lazen ze bij de receptie al de 'onheilspellende' boodschap dat de camping was verkocht. Kleen Estate is vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Bewonersbijeenkomst

Veel bewoners zitten met hun handen in het haar, zo bleek vorige week dinsdag toen NH een bewonersbijeenkomst georganiseerd door bewoners bezocht. Luister in de video hieronder naar de verhalen van de bewoners.

Lees verder onder de video