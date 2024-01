Nu Rijsenhoutse camping verkocht is, vrezen bewoners dat ze op straat komen te staan

Permanente bewoners van Camping de Westeinder zijn als de dood dat ze moeten vertrekken. Het park is de laatste reddingsboei voor mensen die door de woningnood geen huis kunnen vinden. Maar door de plotselinge verkoop van het park staan zij binnenkort misschien weer op straat.

Het park is namelijk verkocht aan Kleen Estate: een verhuurder van vakantiewoningen. Dat bedrijf transformeerde eerder een vakantiepark in Zeeland in een vakantieresort. De permanente bewoners moesten vertrekken en hun stacaravans verdwijnen om ruimte te maken voor luxe chalets. Op straat Bewoners van de Westeinder zijn bang dat hen hetzelfde lot te wachten staat. Dat gevoel wordt versterkt doordat ze officieel nog niet over de verkoop zijn geïnformeerd. "We zijn er zelf achtergekomen", vertelt bewoner Rick van der Kroon. "Toen gingen we de eigenaar googelen en dan kan je zien hoe die handelde bij de overname van vorige parken. Dat zou er bij ons op neerkomen dat heel veel mensen op straat komen te staan." Op de camping wonen zo'n 125 bewoners permanent. Negentig van hen waren afgelopen dinsdag aanwezig op een door Van der Kroon en andere bewoners georganiseerde informatieavond. De onrust blijkt groot. "Ik schrik er 's nachts van wakker. Je weet gewoon niks", vertelt permanente bewoonster Anneke Stokkel. Na haar scheiding ging ze noodgedwongen op het park wonen.

Permanent op een camping wonen is in Nederland niet toegestaan, maar wordt in de meeste gemeentes vanwege de woningnood gedoogd. Ook de gemeente Haarlemmermeer voert al jarenlang een gedoogbeleid.

"Voor een sociale huurwoning sta ik niet lang genoeg ingeschreven en een koopwoning wordt hem ook echt niet", vertelt Anneke neerslachtig. Meer aanwezigen zitten in een zelfde soort situatie. "Ik woon met mijn zoontje op de camping, omdat er in Haarlemmermeer op dit moment geen andere woningen zijn", vertelt Carla Snijder.

"Ik hoor zoveel schrijnende verhalen" Permantent bewoonster Linda de Jong

Linda de Jong woont al 17 jaar op de camping en kent de meeste bewoners goed. "Ik hoor zoveel schrijnende verhalen, waar gewoon het leven onder je voeten vandaan gehaald wordt." Van der Kroon, zelf een gescheiden vader met twee kinderen, deed vorige week tijdens een inspraakmogelijkheid een noodoproep aan de gemeente: "Vele burgers hebben vanaf deze camping de kracht gevonden om zich weer terug te werken in de maatschappij naar een situatie dat ze in een normaal huis weer een normaal leven konden gaan opbouwen", benadrukte hij in zijn betoog het belang van de camping voor kwetsbare Haarlemmermeerders. Buurt ook tegen De oproep lijkt aan te komen: verschillende gemeenteraadsleden waren aanwezig bij de bijeenkomst. Ook andere Rijsenhouters kwamen de campingbewoners een hart onder de riem steken. Daardoor waren er in totaal zo'n 200 mensen. "De buurt wil ook helemaal niet zo'n vakantieresort", legt Van der Kroon uit. "Iedereen kent de campingbewoners en maakt een praatje met ze. De verkeersdruk zal bijvoorbeeld ook enorm toenemen met zo'n vakantiepark."

"Geen camping is meer veilig" Desiree Reddering - Stichting Recreantenrecht

Desiree Reddering van Stichting Recreantenrecht snapt waarom de bewoners al in angst zitten nog voordat Kleen Estate haar plannen met de camping bekend heeft gemaakt. Zij staat door het hele land campingbewoners die in een vergelijkbare situatie zitten bij. "Het is dweilen met de kraan open. Geen camping is meer veilig", vertelt ze aan NH. "Deze camping wordt ook echt niet verkocht om hem te laten zoals ie is." Reddering heeft twee tips voor campingbewoners die dreigen te worden weggejaagd: "Blijf zitten waar je zit. Ze kunnen je er echt niet zomaar afgooien, want je hebt een jaarcontract. Daarnaast moet je nooit persoonlijk met de nieuwe eigenaar in gesprek gaan. Doe dat als collectief en teken niet zomaar iets."

NH heeft Kleen Estate om een reactie gevraagd. Een woordvoerder geeft aan het niet netjes te vinden om met de media te praten voordat het bedrijf met de bewoners heeft gepraat. "Zoals wij eerder aan de campinggasten gemeld hebben, komen wij volgende week met duidelijkheid."