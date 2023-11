Campinggasten ongerust over toekomst: nieuwe eigenaar De Eenhoorn is onbekend

Op camping De Eenhoorn aan het Markermeer in Schardam is grote onrust ontstaan onder eigenaren van een stacaravan omdat de camping is verkocht. Alleen weten zij niet aan wie. Eigenaar Tim Maas wil dat niet bekendmaken. "Eind van dit jaar zal de nieuwe eigenaar zich melden." De vaste gasten vrezen voor hun plek en vragen in een brandbrief aan de fractievoorzitters van de gemeente Edam-Volendam om behoud van de camping zoals die nu is.

Jim Kampfraat is de woordvoerder van Vereniging de Eenhoorn waarbij 127 van de 130 standplaatshouders zich hebben aangesloten. "Het is nu allemaal met zoveel geheimzinnigheid omgeven dat we bang zijn dat we straks geen nieuwe contracten krijgen aangeboden. De eigenaar Tim Maas geeft niet thuis en waarom eigenlijk niet?" Aan de telefoon wil de campingeigenaar alleen kwijt dat de camping afgelopen zomer verkocht is en dat de nieuwe eigenaar zich voor het eind van het jaar zal melden. "Meer ga ik er niet over zeggen."

Enorme winsten

Kampfraat heeft gisteren nog het kadaster geraadpleegd en niet kunnen vinden wie de camping gekocht heeft. Wel heeft hij het een en ander uitgezocht. "In de zomer van 2022 heeft Maas de grond gekocht van de gemeente Edam-Volendam voor - als ik het goed heb - 550.000 euro. Hij heeft laten ontvallen dat hij per kavel 70.000 euro kon krijgen. Als dat waar is, tel uit je winst."

De campinggasten, van wie sommigen al tientallen jaren met een vaste plek, willen dat de camping blijft zoals die nu is. Ook de dorpsraad van Schardam wil dat, want als het een groot commercieel park wordt staat de leefbaarheid van het kleine dorp met 100 inwoners enorm onder druk. De dorpsraad is dan ook mede-ondertekenaar van de brandbrief aan de gemeente.

Kwetsbaar gebied

Emile Karregat, fractievoorzitter van de VVD in Edam-Volendam, maakt zich sterk voor de campinggasten. "Heel veel komen uit de regio. Bovendien hebben veel mensen fors geïnvesteerd in hun stacaravan en dat zijn ze straks misschien allemaal kwijt." Hij heeft een motie opgesteld om de mensen te beschermen. "Wij willen als VVD dat het blijft zoals het is. Geen grote grootschalige commerciële activiteiten. Het is een kwetsbaar natuurgebied." Begin volgende week verwacht Karregat dat hij de motie gaat indienen. "Ik heb het nu rondgestuurd naar andere fractievoorzitters zodat ze er vast naar kunnen kijken."