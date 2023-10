Campingbewoners Ursemmerhof verliezen rechtszaak: "We geven niet op!"

Na een jarenlange strijd heeft de rechter in het nadeel van de bewoners van camping Ursemmerhof geoordeeld. De zaak draaide om de plekken van het vakantiepark. De eigenaren van Ursemmerhof B.V. willen het park herstructureren en ombouwen tot een luxe chaletpark. Maar de campingbewoners die hier vaak al generaties lang verblijven, wensen hun vaste vakantieverblijfplaats te behouden.

"Dit betekent niet dat we de moed nu moeten opgeven", zegt Esther Limonard, namens de vereniging DURF die de campingrecreanten vertegenwoordigt. "We geven niet op, en gaan in hoger beroep." Volgens Limonard zijn er genoeg aanknopingspunten om door te gaan, en zolang het hoger beroep dient kunnen ze niet weggestuurd worden van de camping.

Op de dag van de uitspraak was Wim van der Zeijderveld, één van de vaste campinggasten en DURF-lid, te zien in het EO-programma 'Dit is de middag'. Hij vertelt in het programma wat de camping voor hem betekent: "Ik heb mijn vrouw daar ontmoet, mijn zoon is daar opgegroeid. Het is echt een familiecamping, een dorp op zich."

Campingbewoners zijn aangeslagen

Door de projectontwikkelaars - die campings opkopen, om vervolgens vakantiehuizen te bouwen en te verkopen - blijft er volgens Van der Zeijderveld geen plek meer over voor de 'normale man'. "Waar moeten wij nu heen? Wij kunnen geen luxe chalet kopen of een vakantie naar Ibiza betalen."

Voor wie de camping ook veel betekent is Marcel Vaas, inmiddels bekend om zijn uitspraak in een eerder item over het Ursemmerhof: "Mijn kinderen zijn hier gemaakt, geboren en opgegroeid. En dat is ook wat ik hoop voor mijn eigen kinderen."

De uitspraak komt hard aan bij de huurder van Ursemmerhof, waardoor hij op dit moment niet in staat is om uitgebreid te reageren op het oordeel van de rechter: "Ik heb het een beetje moeilijk. Het komt wel weer goed, maar voor nu is dit even heel erg rot."

In hoger beroep

Dat de rechter voldoende reden ziet om de opzeggingsbrief van Ursemmerhof B.V. in stand te houden, betekent dat het voor de recreanten van Ursemmerhof aan het einde van het campingseizoen dit jaar ophoudt.

Of ze per 1 december ook echt weg zijn, is de vraag: door in hoger beroep te gaan, hoeven zij niet te vertrekken zolang de zaak nog bij de rechter ligt. Het hoger beroep kan worden ingesteld tussen nu en 10 januari 2024.

De huurders die na 1 januari 2022 voor het eerst een huurovereenkomst hebben gesloten, krijgen een nader te bepalen schadevergoeding. Volgens de rechter heeft Ursemmerhof B.V. onjuist gehandeld door hen niet te informeren over de herstructureringsplannen.