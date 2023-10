Laatste kampeerders vertrokken bij geliefde camping Corfwater voor komst luxe resort

Er is geen caravan, tent en dus ook geen kampeerder meer te bekennen op camping Corfwater in Petten. In plaats daarvoor staan er hekken en is de boel voorlopig gesloten. Dit komt omdat de camping wordt omgetoverd tot een luxe vakantiepark met een hotel met 240 kamers, 13 appartementen én 150 luxe duinvilla's.

Jarenlang was camping Corfwater een drukbezochte camping in het kleine kustdorp Petten. Nederlanders, maar ook een heleboel Duitsers, kwamen jaarlijks hun tentje maar wat graag opzetten op de camping, die op honderd meter van het strand vandaan ligt. Helaas voor alle kampeerliefhebbers is de camping nu officieel gesloten en wordt het stuk grond klaargemaakt voor een nieuw project.

Toch kijkt de voorzitter terug op een mooie tijd, want camping Corfwater trok veel toeristen aan en daar waren de ondernemers natuurlijk maar wat blij mee . "De camping is wel heel belangrijk geweest vanwege het hoge bezoekerspercentage. Ik kan niet langskomen of het is altijd vol daar in het seizoen. De camping stond zelfs nog redelijk vol toen ik van de week langsliep", zegt Jaap Martin.

Bezwaren

Al die toeristen die voor het laatst nog konden genieten van de camping hebben hun spullen weer gepakt en kan het nog een tijd duren tot het resort wordt geopend. "Er zijn vijf bezwaren binnengekomen, twee op het gebied van natuur en drie van omwonenden", weet Hans Kruijer van de Ondernemersvereniging van het dorp te vertellen. En dat betekent dat deze eerst nog behandeld moeten worden voordat er überhaupt begonnen kan worden aan de bouw.

Of de doelstelling om in de zomer van 2025 open te gaan gehaald kan worden is nog even onzeker. Voor Hans Kruijer kan de bouw niet snel genoeg beginnen, want Petten loopt deze tijd natuurlijk een hoop inkomsten door de gesloten camping mis. "Een aantal ondernemers zal daar niet blij mee zijn. Veel toeristen van die camping gingen naar het strand bij het strandpaviljoen eten, naar de activiteiten op het plein, bij de horeca in het dorp eten of bij de Spar boodschappen doen. Dat zal nu minder zijn."

Nieuw Callantsoog

Maar als beide heren kijken naar de toekomst dan zijn ze het over één ding eens: de komst van het resort zal positieve gevolgen hebben voor het dorp. Jaap Martin: "Grote voordeel is dat die bungalows en appartementen het hele jaar door verhuurd gaan worden. Dat is commercieel gezien voor het dorp heel belangrijk."

Gaat Petten dan net zo'n toeristenpleister worden als Callantsoog? "We hebben wat dat betreft onze bouwbeperkingen. We zijn door dijken en wegen omringd en met woningbouw zitten we ook al heel lang klem. Petten zal nooit Callantsoog worden en ik hoop het ook niet. Het is daar zo verschrikkelijk druk en groot en ik denk niet dat Petten die ambitie heeft", stelt Jaap Martin.

Toch zijn er concrete plannen om het centrum van het kustdorp uit te breiden met 6 winkels met daar bovenop 12 appartementen, genaamd Petten Plaza. Ook wordt er gesproken over een tweede strandpaviljoen en 80 strandhuisjes. "Er gaat wat gebeuren en dat is voor het dorp wel belangrijk", concludeert de voorzitter van de Dorpsraad.