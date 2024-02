Troosteloze avond Telstar tegen MVV: zesklapper voor Limburgers

Uit een vrije trap van Bryan Smeets kopte uitgerekend Özgur Aktas (oud-speler van Telstar) raak achter Ronald Koeman Jr. Dat was al na tien minuten, waardoor het duidelijk werd dat een lange avond zou volgen voor Telstar: 2-0. Guinari bleef klungelen en gaf Dailon Livramento een opgelegde kans. De spits schoof de bal net naast. Dat bleek een voorbode, want voor de rust maakte Mart Remans nog 3-0.

In de slotdagen van de transferperiode sloeg Telstar niet meer toe op de transfermarkt. Zonder Jorginho Soares (verhuurd aan het Spaanse Terrassa FC) en Zakaria Eddahchouri (geblesseerd) ging het in de eerste minuut al mis voor de Witte Leeuwen. Na geklungel van Peter Guinari, die de bal inleverde bij Ferre Slegers, schoot de Belg raak: 1-0.

Het was in de tweede helft vooral aan Ronald Koeman te danken dat het nog 3-0 bleef. Toch scoorde Telstar uit het niks een eretreffer. Youssef El Kachati maakte zijn eerste goal in het shirt van de Velsenaren: 3-1. Alle mogelijke hoop op een resultaat kon snel de ijskast in.

Binnen acht minuten scoorde MVV namelijk drie keer. Na een eigen doelpunt van doelman Koeman strooide Bryan Smeets nog meer zout in de wonden. Zijn laatste goal was vanaf de strafschopstip. Verder leed werd Telstar bespaard, waardoor het 6-1 bleef.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver (Tahiri/81), Apau, Guinairi (Seedorf/46), Oude Kotte, Turfkruier (Koswal/46); Plat (El Kachati/46), Overtoom (Van de Loo/75), Bakker; Van den Heerik