Kelderkraker tussen Telstar en Den Bosch kent geen winnaar

Telstar heeft FC Den Bosch in eigen huis niet kunnen verslaan. De Velsenaren bleven steken op 0-0 tegen de Brabanders. Beide ploegen schieten niks op met het doelpuntloze gelijkspel.

Vermakelijke tweede helft

De tweede helft was een stuk vermakelijker dan de eerste. Telstar kreeg namelijk drie grote kansen kort achter elkaar. Overtoom schoot net naast, waarna een kopbal van Danny Bakker van de lijn werd gehaald. Christos Giousis (vervanger van de geblesseerde Zakaria Eddahchouri) was ook dicht bij de openingstreffer. De IJmuidense storm van de eerste minuten ging hierna liggen.

Aan de andere kant hadden Vieri Kotzebue en Korstorz Telstar moeten pijnigen, maar lieten dat na. Het bleef daardoor tot het laatste fluitsignaal ontzettend spannend. Die spanning leidde tot een mooie slotfase. Toch leverde het uiteindelijk geen doelpunten op.

Telstar blijft achttiende in de eerste divisie met zestien punten. De eerstvolgende tegenstander van de Velsenaren is MVV op volgende week vrijdag. Dat duel kun je uiteraard volgen via NH Sport op NH Radio.

Opstelling Telstar: Koeman; Kruiver (Van de Loo/88), Apau, Guinari, Oude Kotte, Turfkruier; Giousis (Seedorf/80), Overtoom, Bakker; El Kachati (Tahiri/81), Gravenberch (Van den Heerik/67)