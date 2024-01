Domper voor zwalkend Telstar: verlies tegen hekkensluiter TOP Oss

In Brabant kreeg Telstar in de openingsfase meteen een domper te verwerken. Zakaria Eddahchouri viel uit met een knieblessure. De spits, die al elf doelpunten op zijn naam heeft staan, moest na iets meer dan een kwartier de strijd staken. De blessure zou voor Eddahchouri ook persoonlijk vervelende gevolgen kunnen hebben, want hij staat in de belangstelling van FC Groningen. De aanvaller werd al snel vervangen door Christos Giousis.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De eerste grote kans was voor Telstar. Na twintig minuten spelen gaf Jay Kruiver een harde voorzet na een flitsende aanval, maar Youssef el Kachati slaagde er niet in om de bal achter TOP Oss-doelman Mike Havekotte te krijgen. Ondanks de geblesseerde aftocht van Eddahchouri, ging Telstar wel steeds beter voetballen. Toch hielden beide ploegen elkaar behoorlijk in evenwicht en bleven de grote kansen uit, ondanks dat invaller Giousis met een afstandsschot nog wel dichtbij was.

De ploeg van Mike Snoei was beduidend beter dan hekkensluiter TOP Oss, maar kwam moeilijk in scoringspositie. El Kachati was nog wel eventjes gevaarlijk na een steekpass van Kruiver, maar het was in aanvallend opzicht meestal afhankelijk van Giousis. TOP Oss, dat slechts twaalf competitiedoelpunten heeft gemaakt, was heel slordig en kon maar weinig voor mekaar spelen.

Het schip in

Tom Overtoom schoot tien minuten voor tijd nog gevaarlijk op doel. Met een vlammend schot dat nog van richting werd veranderd, testte hij Havekotte. Een paar minuten voor tijd kreeg Telstar geheel tegen de verhouding in alsnog de deksel op de neus. Konstantinos Doumtsios zette TOP Oss op voorsprong: 1-0.

Na de nederlaag blijft Telstar op de negentiende plaats in de eerste divisie staan en ziet het hekkensluiter TOP Oss naderen tot op een punt. Volgende week wacht de ontmoeting met concurrent FC Den Bosch.

Opstelling Telstar: Koeman Jr; Kruiver, Apau, Guinari, Oude Kotte, Turfkruier; Bakker, Overtoom, Plat; El Kachati, Eddahchouri (Giousis/19)