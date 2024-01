Hardwerkende El Kachati aast na vanavond nog altijd op eerste Telstar-goal: "Komt vanzelf"

Telstar kreeg tegen Jong AZ genoeg kansen om de drie punten in Velsen-Zuid te houden, maar het vizier stond ook in 2024 nog niet scherp genoeg. Het bleef zodoende bij 1-1 en met name Youssef el Kachati had vlak voor de rust moeten scoren. "Honderd procent. Hij had erin gemoeten", aldus de spits van de Witte Leeuwen.

Youssef el Kachati: "We hebben hier twee punten laten liggen" - NH Sport

De 24-jarige El Kachati, die deze zomer over kwam van Quick Boys, lag er lange tijd uit met een blessure, maar had tegen Jong AZ voor het eerst sinds september weer een basisplaats. "Lekker om weer terug te zijn. Lekker om weer veel energie te kunnen brengen."

"Tuurlijk zoek ik naar mijn eerste goal, maar het belangrijkste is om er vol voor te blijven gaan" Telstar-spits Youssef el Kachati

"Als je kijkt naar wat wij hebben gecreëerd, dan had er veel meer ingezeten. We hebben twee punten laten liggen", aldus El Kachati, die nog niet in paniek raakt van zijn doelpuntendroogte. "Als spits zijnde is het nooit leuk om droog te staan. Tuurlijk zoek ik naar mijn eerste goal, maar het belangrijkste is om er vol voor te blijven gaan voor de ploeg."

Mike Snoei: "We hadden met 2-0 of 3-0 de rust in moeten gaan" - NH Sport

Telstar-trainer Mike Snoei zag met name in de eerste helft een 'fris' Telstar tegen de talenten uit Alkmaar en leefde mee met de onfortuinlijk El Kachati. "Het is zo zonde. Hij schoot er zo 25 in bij Quick Boys. Na zo'n lange blessure ben ik toch blij met de energie die ze brengen." De volgende wedstrijd van Telstar is op vrijdag 19 januari. Dan gaat de ploeg van Mike Snoei op bezoek bij de hekkensluiter van de eerste divisie: TOP Oss.