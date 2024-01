Jeugdspeler Telstar maakt stap naar Serie A-club Udinese

Jeugdspeler Vincenzo de Leva verlaat per direct Telstar en gaat in de jeugd spelen van Udinese. Het eerste elftal van de Italiaanse club komt uit in de Serie A, het hoogste niveau in Italië.

De achttienjarige Di Leva was speler van het Onder 21 team van Telstar. Vanaf 2022 speelde hij in Velsen-Zuid. Daarvoor voetbalde hij voor Koninklijke HFC in Haarlem. Tot een debuut in het eerste team van Telstar is het niet gekomen.