Afrikaans international Guinari proeft drop en haring bij Telstar

Peter Guinari is de nieuwste aanwinst van Telstar. Guinari is international van de Centraal Afrikaanse Republiek en tekende een contract voor anderhalf jaar. Hij werd geboren in Banqui, de hoofdstad van het Afrikaanse land. Op achtjarige leeftijd verhuisde hij naar het Duitse München.

Via clubs als het Duitse Pipinsried en het Luxemburgse Wiltz 71 kwam hij bij Telstar terecht. Van de zomer waren de Noord-Hollanders al met de centrale verdediger bezig, maar toen kwam papierwerk niet rond. Inmiddels is hij in het bezit van ook een Duits paspoort en is de overgang deze winter afgerond.

Romantisch

Trainer Mike Snoei is vooral te spreken over de verdedigende kwaliteiten van Guinari. "Wij zijn hier heel romantisch en vinden dat verdedigers ook een goede inspeelpass moeten hebben. Guinari is gewoon iemand die heel goed kan verdedigen en gevaarlijk is bij standaard situaties", aldus Snoei.

International

Guinari is dus international van de Centraal Afrikaanse Republiek. Inmiddels heeft hij dertien interlands gespeeld. Hij speelde tegen grote Afrikaanse landen als Ghana en het Nigeria. In die wedstrijden nam hij het op tegen spelers als Mohammed Kudus en Victor Osimhen.

Toch is er één interland die hij nooit zal vergeten. Welke land dat is? Antwoord krijg je op die vraag in de bovenstaande reportage.