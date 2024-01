Dieptepunt voor Telstar en Snoei: "Andere koers gaan varen"

TOP Oss wist tot aan vanavond pas twaalf keer te scoren in 21 wedstrijden. En juist tegen Telstar, in nota bene de laatste minuut, werd de dertiende seizoenstreffer gemaakt. Het was het winnende doelpunt voor de hekkensluiter en tevens een dieptepunt voor trainer Mike Snoei en zijn ploeg. "We kunnen wel blijven roepen dat we er alles aan gedaan hebben."