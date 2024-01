Moedeloze Danzell Gravenberch ziet Telstar opnieuw veel kansen missen: "Het is wel kut"

Hoewel Telstar had aangekondigd om aanvallender te gaan spelen, produceerde het tegen FC Den Bosch nul schoten in de eerste helft. Na de pauze draaide het beter, maar ook vanavond wilde de bal er niet in. "Dat is vaker het probleem bij ons", zegt een balende Danzell Gravenberch.

Danzell Gravenberch wordt moedeloos van het missen van kansen - NH Sport / Stephan Brandhorst

Uli Landvreugd nam de honneurs waar bij Telstar, want trainer Mike Snoei zat met een keelontsteking thuis. Snoei had aangekondigd het over een andere boeg te gooien. Toch zag Landvreugd zijn ploeg voor rust weinig klaarspelen. "De insteek is van achteruit proberen te voetballen", zegt een analyserende Landvreugd. Tekst loopt door onder de video.

Uli Landvreugd vond het allemaal niet zo slecht - NH Sport / Stephan Brandhorst

Na de pauze kwam een ware Telstar-storm op gang. Direct werden De Witte Leeuwen gevaarlijk en dat was de fase waarin de ploeg moest toeslaan. "Ik vond dat we in de combinaties elkaar goed konden vinden", zegt Gravenberch, die zijn ploeg aanvallender zag spelen tegen Den Bosch.