Zo vergaat het de drie aangespoelde schildpadden in Diergaarde Blijdorp

De drie dikkopschildpadden die aanspoelden in Castricum en op Texel zijn weer redelijk aangesterkt. De dieren balanceerden op het randje van de dood, maar zijn door de goede zorgen van de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp aan de beterende hand. NH ging langs om een kijkje te nemen.

Het is 24 december als er op het strand van Castricum een eerste exemplaar aanspoelt. Een maand later volgt een tweede en een derde, dit keer op Texel. Ook elders in het land worden de exoten, die normaal niks te zoeken hebben in de Noordzee, aangetroffen op onze stranden. Volgens tellingen spoelden er in de afgelopen driehonderd jaar elf van deze schildpadden bij ons aan. Dit jaar staat de teller al op zes.

"Het komt misschien omdat de Noord-Atlantische Oceaan een stuk warmer is dan normaal" Mark de Boer, verzorger Diergaarde Blijdorp

"Dan is er iets aan de hand", zegt verzorger Mark de Boer. "Het komt misschien omdat de Noord-Atlantische Oceaan een stuk warmer is dan normaal en de dieren daardoor noordelijker zwemmen. Als ze vervolgens in Het Kanaal terechtkomen, kan dat werken als een soort val. Uiteindelijk komen ze dan in de Noordzee terecht waar het in het najaar een stuk kouder wordt. Dan raken ze onderkoeld en gaan ze drijven in een soort comateuze toestand. Als het vervolgens een keer stormt, spoelen ze aan op het strand."

De goede kant op Hoewel de schildpadden bij binnenkomst ernstig onderkoeld waren en het allerminst zeker was of ze het überhaupt zouden overleven, gaat het inmiddels een stuk beter met ze. Terwijl De Boer de op Texel aangespoelde dikkopschildpad vasthoudt voor zijn dagelijkse injectie met elektrolyten en glucose, vertelt hij waaraan hij kan zien dat het reptiel aansterkt. "Hij zwemt goed, ziet er goed uit, kijkt goed uit zijn ogen." En nog een goed signaal: eenmaal terug in het water gezet, duikt het beest direct naar beneden. "Dieren die een longontsteking hebben, kunnen niet duiken", aldus een tevreden De Boer.

"Als wij ten dode opgeschreven dieren weer kunnen uitzetten, zijn dat mooie dingen" Mark de Boer, verzorger Diergaarde Blijdorp