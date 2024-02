Villa's opsplitsen tegen woningnood slaat in Bergen nog niet aan

De gemeente Bergen heeft de vergunning om woningen te splitsen gratis gemaakt, in de hoop dat Bergenaren hun vaak kasten van huizen in meerdere woningen zouden opdelen om de woningnood tegen te gaan. Sinds het gratis is, is er een lichte stijging te zien in het aantal gesplitste huizen, maar lang niet zo veel als de wethouder verwachtte. "Er zijn veel te veel hindernissen voor burgers", zegt expert Kay Hollanders.

Om een woning te splitsen is een vergunning nodig wat normaal gesproken tussen de 2.000 en 10.000 euro kost. De toenmalige wethouder Klaas Valkering maakte dit in 2021 gratis met als doel: meer woningen. Want de woningnood in Bergen is hoog, aangezien er weinig ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. De woningen in Bergen zijn gemiddeld genomen erg ruim; Bergen staan bekend om zijn lommerrijke villawijken. Dus waarom niet meerdere appartementen creëren in zo'n riant huis?

"Ik heb een groot huis, en sinds mijn man overleden is zijn mijn dochter, schoonzoon en kleinkind bij mij komen wonen. We hebben een keukentje erbij gebouwd, maar hebben één adres en eten samen, doen samen de tuin. We wonen apart, maar hebben wel gedeelde ruimtes, wat voor ons een leuke oplossing is omdat ik het leuk vind om dingen gezamenlijk te doen." Marian Müller (72), deelt haar woning, aanwezig tijdens de inspiratieavond over woonoplossingen in Bergen.

Bergen is bovendien de meest vergrijsde gemeente van Nederland. En juist de senioren in het dorp wonen vaak nog in grote woningen met meerdere verdiepingen, Weet Hollanders. Een benedenwoning of appartement zou volgens haar voor deze groep geschikter zijn, maar die zijn lastig te vinden voor senioren. Op deze manier blijven deze grote woningen 'bezet', en komen er weinig huizen vrij voor starters en gezinnen. Maar ondanks dat de Bergenaren een gratis vergunning kunnen krijgen, zijn er maar weinig huizen daadwerkelijk gesplitst in de afgelopen jaren, zo blijkt uit cijfers die NH heeft opgevraagd. In 2020, voordat de vergunning gratis werd gemaakt, waren er twee woningsplitsingen. In de jaren 2021 tot en met 2023 waren dat er slechts iets meer: tussen de 5 en 7 per jaar. En dat zou aan de kosten kunnen liggen.

"Met mijn kleine gezin voelt het alsof ik in een soort doos zit. Ik wil met mensen samenwonen en dingen samen doen. 'It takes a village to raise a child', zeggen ze vaak. Echt dat samenleven, met wel een eigen plek, dat lijkt me heerlijk." Claudia Tijm (34), wil graag gesplitst wonen, aanwezig bij de inspiratieavond over wonen in Bergen.

Want hoewel de vergunning gratis is, betekent dat niet dat het splitsen van woningen geheel kosteloos is. Zo worden er ook notaris- en verbouwingskosten gemaakt. "De notariskosten vallen tussen de twee- en drieduizend euro. De verbouwingskosten die daar bovenop komen liggen hoger, tussen de 70.000 en 230.000 euro.", vertelt expert Kay Hollanders van Platform 31 dat adviseert over woningbouwoplossingen. Volgens Hollanders is de paar duizend euro die de gemeente op zich neemt een grote kostenverlaging, maar niet dé oplossing om meer mensen zo ver te krijgen. "De regeling is alleen een succes als je daarbovenop ook op andere manieren het splitsen van een woning stimuleert."

"De gemeente moet de hindernissen die het splitsen ontmoedigen wegnemen" Kay Hollanders - Platform 31

Het splitsen van een woning kan ook niet zomaar gedaan worden; er moet aan bepaalde regels voldaan zijn. Angeline Croonen, makelaar bij Croon Makelaars in Bergen, is één van de weinige makelaars die ervaring heeft met het splitsen haar dorp. Zij heeft één splitsing meegemaakt. "Het gratis maken van de vergunning maakt het absoluut niet makkelijker om de aanvraag goedgekeurd te krijgen", legt ze uit. Want daar komt veel meer bij kijken dan alleen de vergunning.

"Ik heb nu een garage waar ik al een rioolbuis in gestort heb; er kan dus gewoon een huisje van gemaakt worden. Bij een extra huis moet van de gemeente ook een parkeerplaats, dat is vaak onmogelijk. Ik vind dat de gemeente daar wat soepeler mee om kan gaan. Die regeltjes over parkeren zouden voor mij zeker een reden zijn om het splitsen tegen te houden. Ik kan niet een parkeerplaats toveren en ik ga ook niet een parkje omtoveren tot parkeerplaats, dus dat is wel een punt." René Meijer (70), geïnteresseerd in het splitsen van zijn woning, aanwezig bij de inspiratieavond over wonen in Bergen.

In veel gevallen loopt het stuk op de parkeerplekken, merkt Croonen. Voor ieder appartement moeten er voldoende plekken zijn en die norm wordt streng gehandhaafd. Hollanders: "Juist daar valt nog veel te behalen. De gemeente moet meer doen om dit soort hindernissen weg te nemen, zodat er meer woningen gesplitst kunnen gaan worden."

