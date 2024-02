Veelbelovend: Texel kan stroom grotendeels uit de Waddenzee halen

Energie halen uit de golven van de zee, uit de getijden of uit het samenkomen van zoet en zout water. Volgens TNO kunnen deze drie innovaties de Waddeneilanden grotendeels van stroom voorzien. Er wordt nu al volop mee geëxperimenteerd. Uit cijfers blijkt dat de wasmachines en broodroosters op Texel in de toekomst op 'Waddenstroom' kunnen gaan draaien.

"Het Waddengebied heeft veel belangrijke waarden: de grootschalige openheid van het landschap, de cultuur historie, maar ook de vele trekvogels", zegt Hans van Hilten, programmaregisseur bij het Waddenfonds, "We zien nu dat we de omslag naar duurzame energie vooral maken met zon- en windenergie. En dat kan wel eens gaan botsen. Daarom hebben we gekeken naar wat wij 'Wadden specifieke energie opwekbronnen' noemen. Energie uit water is daar een mooi voorbeeld van."

In Den Haag werd gisteren het rapport over alternatieve energiewinning in het Waddengebied overhandigd aan demissionair minister Rob Jetten. Het Waddenfonds heeft door TNO laten onderzoeken of er kansen liggen voor energie uit golven, getijden en het samenkomen van zoet en zoutwater. Ja, zo luidt het antwoord van TNO. Maar bedrijven en overheden moeten dan wel aan de bak.

Bij het onderzoek zijn zes bedrijven betrokken die nu al experimenteren met 'Waddenstroom'. Daarbij zit onder andere Slow Mill uit Den Helder. Zij wekken energie op via de golven op zee. Symphony Waves uit Alkmaar houdt zich bezig met de energie die met de stroming door eb- en vloed kan worden opgewekt. Die bedrijven denken zelf samen meer dan 30% van de benodigde energie op te kunnen brengen voor het kustgebied in- en rond de Wadden.

Rapport

Hans van Hilten van het Waddenfonds: "Uit het rapport van TNO blijkt dat het haalbaar is om in 2030 83% van de huishoudens op de Waddeneilanden te laten draaien op die energie, de eilanden worden dan bijna zelfvoorzienend. Dat is niet niks. Het gaat dan in totaal om 200 Megawatt. Vanzelf zal het niet gaan. Alle partijen moeten dan wel hun rol pakken. Maar de potentie is veel groter dan we tot voor kort dachten."