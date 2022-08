Het golft wel, maar het stroomt nog niet; lange adem voor energieproject Slow Mill

Dat het op zee werkt, is al bewezen. Maar hoe komt stroom, opgewekt uit de beweging van golven, aan land? Het project Slow Mill voor de kust van Texel is volop in ontwikkeling. Afgelopen maand kregen ze flinke tegenslag: het werkschip maakte water én de drijver van het experiment brak los en spoelde aan op Texel. Ontwikkelaar Erwin Meijboom: "We leren ervan. We geven niet op, en we gaan opnieuw naar zee."

Na alle pech ligt het Slow Mill-project op zee nu even stil. De aangespoelde drijver ligt op de wal in de Kooyhaven bij Breezand. De schade is beperkt gebleven tot een verbogen stukje staalplaat. "Ja dat komt door de shovel, maar dat is zo weer opgelost", lacht uitvinder Erwin Croughs opgelucht. "Alle apparatuur binnen in de drijver werkt nog gewoon."

Oplossing

Het Slow Mill-project is in 2018 gestart op Texel. Het eiland is een proeftuin voor allerlei experimenten voor duurzame opwekking van stroom. Omdat het eiland geen windmolenparken wil, is onder meer voor dit project op zee gekozen. Croughs: "Texel wil ook zeker dat we doorgaan. Het eiland wil duurzame stroom en het is ook een oplossing voor het huidige probleem van overbelaste energienetwerken. We kunnen met ons systeem de Waddeneilanden van stroom voorzien."

