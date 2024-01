Dit is de Muidense 'hotspot van brievenbusfirma's': zo zit het

Dat er op één Muidens adres meer dan 400 bedrijfjes staan geregistreerd, lijkt minder verdacht dan gedacht. De vermeende verdachte 'brievenbusfirma's' blijken geregistreerd op het adres van KNSF Vastgoed, de bouwer van de grote nieuwbouwwijk De Krijgsman op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Dat blijkt uit onderzoek van NH. Van schimmige zaken lijkt geen sprake. "Het is gewoon logisch te verklaren", stelt projectontwikkelaar Marcus Wieringa van KNSF Vastgoed.

Foto: Adobe Stock

Het bewuste Muidense adres komt naar voren in een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody's Analytics, dat onderzoek gedaan heeft naar zogeheten brievenbusfirma's. Zulke bedrijven worden vaak gebruikt door financiële criminelen om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Het Muidense adres is het meest opvallende adres: nergens in Nederland staan zoveel bedrijven geregistreerd op één adres. Dat kan een signaal zijn dat er iets niet in de haak is.

Lees ook Gooi Meer dan 400 bedrijven op één plek: Muidens adres blijkt hotspot voor fraude

Elk huis een eigen 'bedrijf' Na onderzoek van NH blijkt de vermeende 'hotspot van brievenbusfirma's' een adres te zijn op het Kruitpad, midden op het terrein van de voormalige kruitfabriek. Daar huist projectontwikkelaar KNSF Vastgoed en ook talloze onderliggende bedrijfjes. De vermeende 'hotspot van brievenbusfirma's' op de kaart. Tekst gaat hieronder verder.

De 'rode vlag' die door het onderzoeksbureau geplant wordt, lijkt minder spannend en logisch te verklaren. Alle firma's zijn namelijk goed herleidbaar. Van alle bedrijfjes is terug te vinden wanneer ze zijn opgericht, wie er bij betrokken zijn, wat het moederbedrijf is en ga zo door.

Alle bedrijven vertegenwoordigen één perceel nieuwbouwgrond. Simpel gezegd: één nieuwbouwhuis. Daardoor heb je dus De Krijgsman 1 BV, maar ook De Krijgsman 236 BV en ga zo maar door Handig voor verkoop huizen Projectontwikkelaar Marcus Wieringa vertelt dat deze werkwijze al vanaf het begin is ontstaan op het terrein van de oude kruitfabriek. "Alle logische bouwkavels hebben we destijds, toen we bezig waren met het stedenbouwkundig plan, ondergebracht in een apart bedrijf. Dat geldt overigens niet voor het hele terrein van 1.300 woningen, want een groot deel was ook nog geen perceel, maar puur voor alle kavels die toen al logisch in te delen waren."

"Door de percelen onder verschillende bedrijven onder te brengen, kunnen we de verkoop 'optimaliseren'" Marcus Wieringa van KNSF Vastgoed

Over het waarom van deze werkwijze wil de projectontwikkelaar alleen kwijt dat het 'de uiteindelijke verkoop van de woning optimaliseert', zonder precies uit te leggen welk voordeel dat dan precies heeft. Navraag van NH bij onder meer de branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, één van de grootste verzekeraars van bouwprojecten en een andere grote vastgoedondernemer leert dat deze werkwijze opvallend kan lijken, maar gezien de grootte van het nieuwbouwproject logisch kan zijn. Sterker gezegd: het is volgens hen niet iets waar de alarmbellen van af gaan omdat er iets niet in de haak is. Berichtgeving 'suggestief' Projectontwikkelaar KNSF Vastgoed noemt het Engelse onderzoek en de berichtgeving over het Muidense adres 'nogal suggestief'. "Als ik lees dat er in een klein winkelcentrum 61.000 bedrijven geregistreerd staan, dan is dat natuurlijk erg opvallend. Maar op kleinere schaal kunnen er veel logischere verklaringen zijn en dat geldt voor ons ook. Het is jammer dat er niet even verder gekeken is", aldus Wieringa. NH heeft geprobeerd contact te leggen met het Britse onderzoeksbureau, maar dat is tot nu toe niet gelukt.