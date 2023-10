Stapels met bonnetjes van deals controversiële Muider nieuwbouwwijk blijken vernietigd

De gemeente Gooise Meren heeft afgelopen jaar, naar nu blijkt, een groot aantal bonnetjes en andere stukken rond de bouw van de veelbesproken Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman vernietigd. Er zijn twijfels of dat juridisch wel mag. Of dat nu is toegestaan of niet: door de stukken door de shredder te halen, wordt de kans met de dag kleiner dat Muiders ooit te weten komen op basis van welke afspraken de bouw van de wijk tot stand gekomen is en wat dat de gemeenschap gekost heeft. En dat terwijl er in Muiden al jaren de meest wilde geruchten over corruptie de ronde doen.

De totstandkoming van de bouwplannen gaan namelijk allesbehalve zonder slag of stoot. Vooraf was er veel getouwtrek tussen de toenmalige gemeente Muiden en KNSF Vastgoed. Laatstgenoemde projectontwikkelaar biedt aan het sterk met explosieven vervuilde kruitfabriekterrein te willen saneren, maar wel met de afspraak dat het daarna 1.700 huizen mag bouwen. Muiden vindt dat te veel.

Toch is het niet alleen de komst van de woonwijk en de gevolgen daarvan, maar zijn het de nog altijd schimmige afspraken over de bouw van destijds, die al jaren de wenkbrauwen doen fronsen.

Welke afspraken er zijn gemaakt, is negen jaar later nog altijd niet te controleren. Een belangrijk deel van de zogeheten vaststellingsovereenkomst (een duur woord voor het stuk waarin alle afspraken zijn vastgelegd) is al jaren strikt geheim. Er is geen letter van te lezen en alle betrokken van destijds moeten er hun mond over houden, anders zijn ze strafbaar.

Maar nog altijd blijft het overgrote deel van de stukken geheim. Dat maakt dat Muiders al jaren niet kunnen nagaan welke afspraken er destijds gemaakt zijn over de woonwijk en dat veelgehoorde geruchten over 'corruptie van de gemeente Muiden' nog altijd niet ontkracht kunnen worden. "KNSF Vastgoed heeft de gemeente volledig in haar macht", klonk het de afgelopen jaren vaak in Muiden.

De 'vernietigingslijsten' zouden namelijk - voor zover ze niet zijn zwartgelakt - niet veel meer zijn dan een opsomming van genummerde documenten, zonder dat er ook maar iets vermeld wordt over wat voor soort document iets is en wat er ongeveer op gestaan zou hebben. En dat is ook nooit meer door iemand na te gaan.

Wat de wet wel voorschrijft is dat de gemeente een lijst bijhoudt van welke stukken er precies door de papierversnipperaar gaan. Als NH de gemeente Gooise Meren vraagt naar deze lijst, klinkt er in eerste instantie een resoluut 'zo'n lijst hebben we niet' door de woordvoerder. Als we de vraag nog eens officieel stellen, blijken die lijsten er wel te zijn. Maar het opvallende: deze lijsten zijn geheim. En zo houdt de woordvoerder voor: als je ze al hebt, heb je er weinig aan.

Het hangt er vooral van af wat voor bonnetjes het precies zijn. Als ze horen bij de bewuste vaststellingsovereenkomst dan gaat de gemeente over de schreef. Horen ze daar niet bij dan is het op z'n minst dubieus, omdat op het moment dat het hele dossier openbaar wordt flink wat puzzelstukjes ontbreken.

De voornaamste vraag is natuurlijk of de gemeente de stapels stukken heeft mogen vernietigen. Daar zijn juridisch sterke twijfels over.

Dat de gemeente zo met het dossier omgaat, noemen de advocaten van Bureau Brandeis, het advocatenkantoor dat met NH de juridische strijd om de geheime vaststellingsovereenkomst voert, dubieus. "Het dossier is van dermate grote controverse dat vernietiging vanuit democratisch en rechtstatelijk perspectief ontoelaatbaar is", klinkt het in een brief die vandaag bij de gemeente op de mat ploft.

Namens NH sommeren de advocaten de gemeente te stoppen met het vernietigen van welk stuk uit het KNSF-dossier dan ook. "Gezien de grote belangen van de onderhavige procedure en de openbaarmaking van documenten in het KNSF-dossier en over de ontwikkeling van de Krijgsman, en om te voorkomen dat hier verdere afbreuk aan wordt gedaan."

Transparant gemeentebestuur?

Of de wet nu overtreden wordt of niet, het vernietigen van stukken door de gemeente schaadt het journalistieke onderzoek wel degelijk. Het slachtoffer daarvan is uiteindelijk de burger uit Muiden. "De mensen in Muiden hebben er recht op om te weten wat er met hun stad gebeurt, zeker als deze beslissingen grote gevolgen hebben voor de maatschappij", zegt Jacky de Vries, chef nieuws van NH.

"Dat is precies waarom wij als redactie al jaren proberen deze documenten in handen te krijgen. De inwoners hebben recht op een transparant gemeentebestuur, hebben het recht om te weten wat er in de stad speelt. Het vernietigen van zulke belangrijke documenten staat daar haaks op. Het is niet alleen slecht voor de journalistiek, die in een democratische samenleving de ruimte moet krijgen om het gemeentebestuur te controleren, het is ook niet goed voor de stad en zijn inwoners."

Worden alle geheimen ooit onthuld?

De voornaamste vraag blijft natuurlijk of ooit duidelijk gaat worden welke geheimzinnige deals er destijds zijn gesloten om de luxe woonwijk uit de grond te stampen en Muiden voorgoed te veranderen. En of de vele geruchten uit de samenleving over 'corruptie' en 'schandalen' daadwerkelijk waarheid zijn.