Meer dan 400 bedrijven op één plek: Muidens adres blijkt hotspot voor fraude

Een adres in Muiden blijkt de Nederlandse koploper als het gaat om het aantal brievenbusfirma's op één adres. Op het bewuste adres staan maar liefst 403 bedrijven geregistreerd. Een alarmsignaal, want zulke brievenbusfirma's worden vaak gebruikt door financiële criminelen.

Het Muidense adres komt naar voren in een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody's Analytics, meldt de NOS. Dat bureau onderzocht over de hele wereld naar opvallende afwijkingen bij bedrijven.

Opvallende afwijkingen

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven met extreem oude of heel jonge bestuurders, om plekken waar heel veel bedrijven staan ingeschreven en om bestuurders die op papier bij honderden bedrijven de baas zijn. Dat kan een signaal zijn dat er iets niet in de haak is.

Het adres in Muiden blijkt dus de grootste 'rode vlag', maar is allesbehalve het enige adres in Muiden waar het mogelijk mis gaat. Al met al gaan de alarmbellen op 380.000 adressen af. Nederland staat daarmee op een Europese vierde plaats als het gaat om massaregistratie.