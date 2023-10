Vermoedens van witwassen: 900 bedrijven ingeschreven in pand Amsterdamse haven

Het pand in het Westelijk Havengebied is 300 vierkante meter groot en kent volgens het Handelsregister maar liefst 900 ondernemingen, zogenoemde 'virtual offices'.

De overheidsorganisaties hebben het idee dat een aantal van deze ondernemingen zich niet aan de wet en regels houdt. Zo wordt er volgens de politie rekening gehouden met het plegen van fraude, (betrokkenheid bij) het witwassen van drugsgeld en het doorgeven van onjuiste bedrijfsgegevens aan het Handelregister.

"Bewustwording creëren"

De komende tijd kunnen ondernemers van het pand (steekproefgewijs) een bezoek verwachten van een of meerdere overheidsorganisaties. "Samen helpen overheidsorganisaties en de maatschappij elkaar om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen", aldus de politie in een persbericht. Ook laat de politie weten dat er om bewustwording te creëren regelmatig gesprekken worden gevoerd met ondernemers.

Afgelopen donderdagmiddag ontvingen de ondernemingen een brief van een aantal overheidsorganisaties, waarin de aanstaande controle wordt medegedeeld. In de verstuurde brief is te lezen dat de ondernemingen op het adres 'mogelijk door een van de overheidsorganisaties kan worden uitgenodigd voor een gesprek'. "Bij constatering van overtredingen of strafbare feiten zal handelend worden opgetreden."