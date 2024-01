Zeldzaam supermarktbezoek in Enkhuizen: Els treft jonge vos bij winkelwagentjes

Enkhuizer Els (64) wist dinsdagochtend niet wat zij zag. Tijdens het boodschappen doen zag ze bij de winkelwagentjes een roodharig dier liggen. En wat blijkt: het is een vos. En dat midden in een drukke woonwijk. "Een cadeautje op de vroege ochtend."

Als de vos plotseling een teken van leven toont, waarschuwt ze de winkelmedewerkster die daarna de dierenambulance belt. Maar als ze terugkomen, is de vos echter al gevlucht. "Het was heel bijzonder om een vos een keer van zo dichtbij te zien. Een cadeautje op de vroege ochtend", zegt ze. "Misschien was die op zoek naar voedsel, of was die even aan het uitrusten."

Normaal gesproken zoekt Els (64), samen met haar man Erwin, in de natuur van Zwolle naar reeën en vossen. Maar dat ze deze ochtend oog in oog zou staan met een vos bij de supermarkt had ze nooit verwacht, vertelt ze aan NH. "Ik dacht eerst dat die dood of gewond was, omdat die niet bewoog."

Het is niet de eerste keer dat er een vos wordt ‘gespot’ in Enkhuizen. Vorig jaar september doken er ook al beelden op van een jonge vos die rustig bij de tennisbaan of in een achtertuin aan het rondsnuffelen was.

Boswachter Mikal Folkertsma van Staatsbosbeheer bevestigde al eerder de verhalen over de vossen die door woonwijken rondsnuffelen. Dorpen en steden breiden zich uit waardoor hun territorium steeds meer krimpt, verklaart ze de opkomst. "De vossen in zo'n gebied worden steeds minder schuw, doordat mensen ze voeren. Ze wennen snel aan deze nieuwe situatie", vertelde ze.

Volgens haar zijn het vooral jonge vossen die erop uitgaan, op zoek naar een nieuw territorium of een partner. Of het in dit geval om een mannetje of vrouwtje gaat, is moeilijk te zien. "Jonge vossen zijn in het begin wat stoerder, omdat ze nog weinig levenservaring hebben opgedaan, nadat ze het nestje hebben verlaten."

Voeren wordt afgeraden

Vossen kunnen zich volgens Folkertsma zéér goed aanpassen in een stedelijke omgeving, als er maar genoeg voedsel is. "De drang om gemakkelijk voedsel te vinden, vervaagt de angst voor mensen", zei ze. Ratten en muizen zijn het 'hoofdgerecht' van een vos. "Maar ze kunnen net zo goed van afval eten of eten dat wordt buiten gezet."

De boswachter: "Het is een bijzondere verschijning, geniet ervan op afstand." Het voeren van een vos wordt sterk afgeraden. "Het voeren is niet zonder risico. Komt een vos te dichtbij en hij schrikt, dan kan hij iemand zomaar in een hand bijten. Laat hem lekker zijn gang gaan."

Of de vos vaker bij de supermarkt is gespot, is niet duidelijk. De Aldi was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.