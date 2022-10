Geliefde gans Marco uit Andijk doodgebeten door vos, familie overspoeld met bloemen

Normaal gesproken staan er alpaca's op het erf van Arno. "Vossen zijn bang voor alpaca's, die beesten laten zich niet kisten", weet Arno. Maar die ene avond stonden ze nou net op stal. Ook de kippen zaten veilig in hun nachthok. "Een gans sluit je niet op, die hoort het water in te kunnen." De keuze om hem niet in het nachthok te doen, werd hem fataal. "Hij is door een vos doodgebeten", zegt Arno droevig, "had ik het achteraf toch maar gedaan. Vier maanden oud had hij nu moeten zijn."

"Die vos kwam zó dichtbij. Ze zijn normaal heel schuw, maar deze was dat helemaal niet. We keken elkaar recht in de ogen, maar hij gaf geen kik. Héél brutaal was 'ie, hij snuffelde gewoon langs ons raam", laat Arno, de eigenaar van het erf, weten.

Onderdeel van het gezin

Want gans Marco is niet zomaar een watervogel: hij is onderdeel van het gezin. Toen Marco vijf dagen oud was werd hij door Anna, de dochter van Arno, gevonden. Een moeder had 'ie niet, dus werd hij maar opgevangen door het gezin. In de dagen die volgden, groeide hij op tussen de kuikens en kippen. "Het is een hele tamme gans geworden, hij ging overal mee naartoe", blikt Arno terug. "Mijn dochter was erg gehecht aan hem: ze gingen samen zwemmen langs de kustlijn, rondjes rennen in de tuin of elkaar hapjes voeren."

Marco groeide uit tot een begrip in Andijk. "Iedereen begroette hem als hij langs kwam dwarrelen. Dan riepen ze: 'Hé Marco, lekker gezwommen?'"

Bloemen, aanloop en kaartjes

Want Arno woont met zijn gezin aan de Achterdijk in Andijk. "Met warm weer zwommen we altijd in het IJsselmeer, dan ging hij gezellig mee. Helemaal in z'n element en koppie onder. En als we weer terug naar huis liepen, liep hij met ons mee." Maar nu Marco er niet meer is, is het een stukje stiller op het IJsselmeer en in Andijk. Het overlijden van 'hun' gans komt hard aan. "Zijn aanwezigheid wordt erg gemist. Vooral Anna heeft het zwaar, Marco was haar maatje." Ook de buurt leeft mee. "We hebben al heel wat kaartjes en bloemen gekregen."