Steeds vaker vossen in West-Friese woonwijken: een plaagdier of niet?

In West-Friesland is de vos een echt 'dorpsdier' aan het worden: ze worden steeds vaker gesignaleerd in woonwijken en de bebouwde kom. Niet iedereen is daar blij mee, want de vos laat soms een spoor van vernieling achter.

Boswachter Mikal Folkertsma van Staatsbosbeheer bevestigt de verhalen over vossen die de woonwijken intrekken, op zoek naar voedsel. Dorpen breiden zich uit, waardoor hun leefgebied steeds meer krimpt. "Vossen leven voornamelijk in weilanden en natuurgebieden, maar ze komen steeds vaker voor in de bebouwde kom."

De vossen worden hier niet per se met luid gejuich ontvangen. In Andijk en Wervershoof maken ze de tuinen en kippenhokken onveilig bij woningen niet ver uit het centrum. Varkenshouder Nick Mulder kan daarover meepraten. Op het braakliggende terrein van de voormalige camping en ijsbaan in Wervershoof grazen zo'n 70 Tamworth-varkens. Naast het houden van deze varkens, lopen er ook kippen, loopeenden, kalkoenen en schapen rond op zijn perceel. In de afgelopen maanden trof hij met regelmaat 'slachtoffers'.

Mulder begrijpt dat ze op zoek gaan naar voedsel. Maar dat ze een ravage achterlaten, zorgt wel voor de nodige irritaties. "Dat ze zo nu en dan een kip opeten, prima. Zo werkt de natuur, er is nu eenmaal voedsel nodig. Maar dat ze meerdere kippen de nek omdraaien, is vervelend."

Een alleseter

De vos hoort in het ecosysteem, spelen een belangrijke rol daarin, maar toch wordt 'ie vaak afgeschilderd als sluw of een schurk. Het is een discussie die al heel lang loopt: is de vos nou een plaagdier of niet? Het antwoord ligt volgens Folkertsma in het midden. "De aanwezigheid van een vos heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. De vos is een roofdier en jaagt dus op kleinere plaagdieren die we liever kwijt dan rijk zijn, zoals ratten en muizen, maar ook konijnen. Ze hebben invloed op de verspreiding en ontwikkeling van populaties. Maar het kan zo zijn dat ze ook kleinere huisdieren als doelwit zien. Stel: je houdt kippen en een vos weet daar binnen te komen..."

Folkertsma begrijpt maar al te goed dat een ravage, die is aangericht door een vos, moeilijk te accepteren is. "Een vos is een roofdier, dat jaagt met een instinct. In een kippenhok hebben kippen geen schijn van kans. De kippen proberen natuurlijk weg te komen, maar zijn instinct denkt alleen maar: bijten, bijten, bijten."

Toch hebben omwonenden de veelvuldige en ongenode bezoekjes van de vossen ook een beetje aan zichzelf te danken, vindt Folkertsma: "Mensen laten etensresten op straat rondslingeren, laten huisafval in de tuin achter en daar komen ze op af. Een vos is niet héél kieskeurig: als er bijvoorbeeld geen wilde konijnen zijn, lust 'ie ook patat." Ze raadt dan ook aan om boerderijdieren 's nachts op stal te doen en afval niet buiten achter te laten.

Populatie moeilijk in te schatten

Volgens de Jagersvereniging in Noord-Holland heeft de vos in Nederland geen natuurlijke vijanden en nemen de aantallen gestaag toe. Hoeveel daarvan in West-Friesland leven, is moeilijk in te schatten. "Een territorium verschilt tussen de 100 en 400 hectare, een heel groot gebied. Soms leven en twee vossenparen in één territorium. Ook zijn ze vooral actief in de schemer en 's nachts, dat maakt het lastig tellen."