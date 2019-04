Vos bijt twintig kippen dood in Andijk: "Dit beeld blijft op je netvlies staan"

ANDIJK - Pluimveehoudster Femia Waijers werd vannacht abrupt uit haar slaap gehaald aan de Oosterweg in Andijk. Haar zoon maakte haar wakker nadat hij enorme herrie hoorde in de tuin. Samen liepen ze naar buiten waar ze een trieste ravage aantroffen. Een vos had twintig van haar kippen doodgebeten.

De zoon van Femia werd rond de klok van half drie wakker door een enorm kabaal uit de achtertuin. "Voordat hij het raam kon openen om de vos weg te schreeuwen, was het al te laat. Hij zag het beest nog net wegrennen met een kip in zijn mond."

Femia heeft in totaal 26 kippen en geniet alle dagen van het plezier dat de beesten haar geven en de lekkere eitjes die ze met het ontbijt eet. "Nu is het hier zo leeg", vertelt ze droevig.

Brute wijze

"Ik laat de deur van het hok altijd op een kier zodat ze er in de ochtend rustig uit kunnen." De vos kon er daarom makkelijk bij, wat resulteerde in een ravage. Een deel van de kippen is zich doodgeschrokken en het andere deel is op brute wijze doodgebeten. "Ik zag kippen zonder hoofd en zonder vleugels. Zo'n vreselijk beeld vergeet je niet snel", aldus Femia. Eén kip zou zelfs helemaal zijn opgegeten: "Ik mis er eentje. Ik weet precies welke."

Vossen komen niet vaak voor in Andijk. Femia gaat de buurt daarom waarschuwen, "want ze zijn er dus toch". Ook gaat ze maatregelen nemen en het hok voortaan volledig afsluiten. Omdat ze de kippen erg mist en de vrede tussen de twee overgebleven hanen wilt bewaken, gaat Femia wel nieuwe kippen nemen.