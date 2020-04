Proef met varkensbegrazing: "Duurzaam en kost eigenlijk niks"

WERVERSHOOF - Op het braakliggende terrein van voormalige camping en ijsbaan in Wervershoof, graast de varkenskudde van Nick Mulder. Het is een proef, om het al twintig jaar leegstaande gebied zo duurzaam mogelijk te onderhouden. "De dieren kosten eigenlijk niks, leveren voor mij een stukje vlees op en voor de gemeente een duurzame manier van onderhoud."

In tegenstelling tot een schaapskudde, pakken de varkens het probleem bij de kern aan: ze wroeten de wortels uit de grond. Zo kunnen ze ook hardnekkige bereklauw uitroeien. Nick: "Bij bereklauw eten ze - net als bij de braam - de wortels op en dan gaat de plant dood. Die zal wel weer nieuwe scheuten krijgen, daarom duurt het ook drie tot vier jaar voordat het helemaal weg is."

Natuurlijk Vlees

Na twee jaar gaat een deel van de varkens naar de slacht. "Doorgaans worden varkens in een half jaar tijd tot 120 kilo gefokt , bij biologische dieren is dat tussen de 8-10 maanden", vertelt Nick. Doordat de varkens een natuurlijk leven lijden, is volgens hem ook de smaak van het varkensvlees anders. "Je proeft het daadwerkelijk aan het vlees dat ze uitsluitend buiten leven en natuurlijk voedsel krijgen."

Droom

Nick en zijn gezin hopen in de toekomst hun eigen boerderij op te zetten en te groeien tot een kudde van tweehonderd varkens. "Nu hebben we een aantal percelen in Hauwert, Wervershoof en Andijk", legt Mulder uit. De varkens staan het hele jaar door buiten, bemesten de bodem en worden af en toe bijgevoerd met gratis restproducten zoals wortels.

"Het zou helemaal mooi zijn als we voor Staatsbosbeheer aan de slag kunnen om de berenklauw en japanse duizendpoot uit te roeien. Dat wordt nu nog vaak chemisch gedaan met bestrijdingsmiddelen", besluit Nick.