Kan Castricumse Rugby Club de gloriedagen doen herleven?

Van 2003 tot 2007 waren de rugbyers van Castricum onoverwinnelijk en werden ze vijf keer op rij landskampioen. Sindsdien werd er geen kampioenschap meer gevierd. Kunnen de oude tijden worden herleefd in het Noord-Hollandse dorp?

"Wij kunnen landskampioen worden en als wij in de top vier komen kan alles gebeuren", zegt aanvoerder Toby Twigg overtuigd. Castricum plaatste zich voor de kampioenspoule en de eerste wedstrijd werd gewonnen van Hoek van Holland (19-5).

Ervaring

Na het laatste kampioenschap in 2007 ging het minder met Castricum. "Wij zijn wat afgezakt. Wij misten een stukje opvolging van de oude jongens. De sport is grotendeels ervaring en dat maakt het dan lastig. Je moet weten hoe je wedstrijden moet uitspelen of op bepaalde momenten dood moet leggen. Als jonge speler weet je dat vaak nog niet", aldus Maik Schermer van de technische commissie van Castricum.