Rugbyer Chris Raymond apetrots dat hij voor Oranje speelt: "Wat een privilege om voor het land van mijn opa en oma te spelen"

Het Nederlands rugbyteam speelde zaterdag een interland tegen het sterke Georgië. Oranje verloor met 40-8 . Bij Oranje speelde ook Christopher Raymond mee. De rugbyer is geboren in Nieuw-Zeeland. Zijn familie heeft Nederlandse roots en zo komt hij al meer dan één jaar uit voor Oranje.

Ook Mark Coebergh is geboren aan de andere kant van de wereld. "Ik ben geboren en opgegroeid in Hongkong. Ik heb een Nederlandse vader en voor mijn studie ben ik naar Nederland gekomen. Zo ben ik voor RC 't Gooi gaan spelen en uiteindelijk voor Oranje", aldus Coebergh.

"Iedere wedstrijd is een must win, maar ik laat mij geen druk aanpraten"

Nederland komt op dit moment uit in de Europe Championship. De eerste twee wedstrijden werden verloren en komend weekend is Duitsland de tegenstander. "Iedere wedstrijd is een must win, maar ik laat mij geen druk aanpraten", is bondscoach Lyn Jones resoluut.