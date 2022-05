Tranen, trots en tragiek bij RFC Haarlem tijdens landelijke rugbyfinale

De rugbyers van RFC Haarlem speelden zaterdag om het landskampioenschap tegen DIOK. In een spectaculaire wedstrijd verloren de Noord-Hollanders uiteindelijk in de verlenging met 35-33. "Wat een bizarre wedstrijd", aldus RFC Haarlem-aanvoerder Lucas de Waaij.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd maakte Haarlem gelijk en werd het 27-27. In de superspannende verlenging kwam Haarlem zelfs op voorsprong, maar het was uiteindelijk DIOK die de landstitel prolongeerde.

"Dit is pas het begin. Haarlem staat nu op de kaart en praat over ons", was het commentaar van coach Mike Panoho na afloop. RFC Haarlem kende een bijzonder seizoen. De Noord-Hollanders speelden hun eerste seizoen in de ereklasse en haalden dus meteen de finale.

Tranen na video

NH Sport liep de hele dag mee met de Haarlemmers. Die kwamen zaterdagochtend bijeen in het clubhuis van Haarlem voor een gezamenlijk ontbijt. Daarna keken de rugbyers naar een motivatievideo. Familieleden, die soms aan de andere kant van de wereld wonen, wensten de mannen geluk richting de finale. Dat zorgde voor tranen bij een deel van de selectie.

Rond 12:00 uur stapten de mannen in de bus richting Amsterdam. In het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam werd de finale gespeeld.