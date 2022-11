Rivaliteit bij rugbyderby 't Gooi - Hilversum nu ver te zoeken: "Vroeger te veel bloed aan de paal"

De rugbywedstrijd RC 't Gooi - RC Hilversum kent een lange historie en vooral vroeger was er sprake van grote rivaliteit. "Het was soms iets te veel bloed aan de paal en het ging weleens over het randje", vertelt oud-voorzitter Peter de Graaf van 't Gooi.

"Bij de oudjes heeft meer pijn gezeten over de splitsing dan bij de huidige jeugd", vertelt voormalig Hilversum-voorzitter Wieger Schotanus.

Oprichting RC Hilversum

En dat oud zeer is van lang geleden. RC 't Gooi werd in 1933 opgericht. 21 jaar later zag RC Hilversum het levenslicht. "Hilversum is opgericht uit leden van 't Gooi. Ze hadden geen zin meer om op de fiets naar Naarden te gaan en besloten zelf een club op te richten", vertelt Schotanus. Die splitsing zorgde zo'n zeventig jaar geleden voor de nodig rivaliteit. "Dat lag niet lekker en dat veroorzaakte wel rivaliteit", vertelt De Graaf.

De strijd bij de Noord-Hollandse derby tussen 't Gooi en Hilversum is tegenwoordig behoorlijk afgevlakt. De Naarders waren afgelopen weekend duidelijk te sterk en wonnen met 43-7 van de recordkampioen.