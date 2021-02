Rugby-coach Gilbert keert terug bij RC 't Gooi

Zo'n 20 jaar geleden was hij speler van de ploeg uit Naarden en in 2006 was hij drie jaar lang de hoofdcoach. In 2009 werd hij landskampioen met RC 't Gooi. Daarna was hij bondscoach van het Nederlandse heren en vrouwenteam. Ook was hij technisch directeur van Rugby Nederland.

In 2019 keerde hij terug naar zijn geboorteland Botswana, maar met de start van het nieuwe seizoen zal Gilbert voor drie jaar als hoofdcoach verbonden zijn aan Rugby Club ’t Gooi.

"Ik vind het geweldig om weer aan de slag te gaan bij Rugby Club ’t Gooi. Daar begon mijn professionele carrière een kleine 20 jaar geleden, en voor mij voelt het als terugkeren naar mijn familie. Deze club en haar leden hebben een grote rol gespeeld in mijn persoonlijke ontwikkeling tot de persoon die ik nu ben. Ik voel mij vereerd en bevoorrecht dat ik bij een van de beste clubs van Nederland aan de slag kan gaan", aldus Gilbert.