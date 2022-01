Rugby: RC 't Gooi bezorgt RFC Haarlem eerste nederlaag

"Dit kan altijd gebeuren en is wel pittig. Zonde. Het was een slordige wedstrijd. Dat kwam misschien wel door het weer", sprak RFC Haarlem-aanvoerder Lucas de Waaij.

Door de winst van RC 't Gooi neemt de ploeg van Gareth Gilbert nu de koppositie over van RFC Haarlem. "Hier naar Haarlem komen en winnen is een fantastische prestatie. Ik ben erg trots", aldus Gilbert na afloop. De wedstrijd zou eigenlijk in Naarden worden gespeeld, maar daar werd het veld afgekeurd. In Haarlem was het veld wel goed en zo werd besloten om daar te gaan spelen.