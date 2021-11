Rugbyers RFC trotse, ongeslagen koploper in de ereklasse

Na zeven wedstrijden zijn de rugbyers van RFC Haarlem de trotse koploper in de ereklasse. "We moeten niet op onze lauweren gaan rusten. Zeven wedstrijden zijn slechts zeven wedstrijden", tempert coach Mike Panoho de verwachtingen.

Toch is het knap van de Haarlemmers, want het is voor de Noord-Hollanders het eerste seizoen op het hoogste niveau van Nederland. "Het spelen van de voorjaarscompetitie heeft ons goed gedaan. Ook hebben we een topcoach met Mike Panoho", vertelt Irha Luijk van de technische commissie over de goede prestaties van de Haarlemmers.