Festival Boring brengt reuring in de stad, maar is dat genoeg?

Tijdens de donkere avonden van januari kan het ook gezellig zijn in de stad. Sinds twee jaar wordt het festival Boring gehouden in Haarlem. De naam is een statement omdat veel jongere mensen het uitgaansleven in de stad best wel saai vinden. Het is al zo lang een wens van velen om ook een bruisend nachtleven te kunnen hebben in de stad. Maar is daar meer voor nodig dan weer een festival.

Ze zijn niet over een nacht ijs gegaan. De gemeente heeft samen met honderden mensen een Nachtvisie opgesteld met veel plannen en ideeën om het nachtleven in Haarlem bruisender te maken voor iedereen.

Nieuwe locaties

Op z'n minst twee nieuwe plekken in de stad, waar je in een club tot in de vroege ochtend uit je dak kunt gaan. En een pop-up beleid, met makkelijkere regelgeving om in een oude loods, kerk of winkelpand een evenement te organiseren. Het zijn de twee belangrijkste wensen van de belangenorganisatie Nachtwacht. Door eens per jaar de Week van de Haarlemse Nacht te organiseren, wordt al sinds de coronaperiode geprobeerd het ook in de stille uurtjes gezellig te maken.

Nu is het leuk toeven in de stad als je niet te jong bent. Fijne cafeetjes, altijd wel een gezellig restaurantje en zo nu en dan een concert. Als het geen alternatieve pop is dan wel klassieke muziek. In de zomer zijn er voldoende gezellige festivals. En ook in deze wintermaanden is sinds kort weer veel te beleven, zoals het festival Boring dit weekend.

Boring?

In veel culturele instellingen in de stad is muziek, kunst en theater te zien: van een dragshow en een dj in het Noord-Hollands Archief in de oude Janskerk tot theater in het Teylers Museum en in de Centrale Bibliotheek.

Maar om echt uit je dak te gaan als jongere, ben je toch op een andere stad in de provincie aangewezen.