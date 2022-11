De Haarlemse nacht herleeft met nieuwe Club3: "We gaan Haarlem openbreken"

Naast de Sint is er ook iets anders terug van weggeweest, Haarlem heeft eindelijk weer een nachtclub. Club3 moet ervoor zorgen dat het nachtleven gaat bruisen onder jongeren en biedt ruimte voor beginnende dj's en makers om te experimenteren. "Haarlem is flink ingedut en moet wakker worden", vindt Daan Knijnenburg.

Wie wel eens in Patronaat Café is geweest, zal de plek nu niet meer herkennen. Na een flinke verbouwing is dat café namelijk omgetoverd tot een echte nachtclub, waar de ledverlichting over het plafond loopt en ze in Berlijn van zullen smikkelen.

De Club heeft drie zalen waarvan er twee bedoeld zijn voor muziek en in de derde kunnen exposities komen.

Superblij

Nadieh Bindels, initiatiefneemster van Nachtwacht Haarlem (organisatie die opkomt voor het Haarlemse nachtleven) , is superblij met de club. "Dat is heel goed nieuws voor de stad. Het concept dat er co-creators daar een plek kunnen krijgen om te experimenteren is heel mooi."

Geen gewone club

De nieuwe dansvloer is geen gewone, maar Patronaat heeft ervoor gekozen om jonge creatieve makers, zoals dj's en nachtelijke ondernemers hun gang te laten gaan.

