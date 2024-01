Voor, neutraal of tegen? Strijd rond betaald parkeren begint aan nieuw hoofdstuk

Op 6 maart is het zover: dan mogen Haarlemmers van 16 jaar en ouder naar de stembus voor het referendum over het uitbreiden van betaald parkeren in de stad. Twaalf groepen hebben subsidie ontvangen om campagne te voeren. Een daarvan is voorstander van het beleid en een paar zijn tegen. Opvallend genoeg zijn de meeste campagnes 'neutraal' en zijn de campagneleiders eensgezind: het gemeentebestuur heeft zichzelf in een hoek geverfd.

De gemeente gaf aan twaalf personen of instellingen subsidie om campagne te voeren in aanloop naar het referendum op 6 maart. Een daarvan is voorstander van het parkeerbeleid, een paar zijn tegen en de meeste campagnes zijn naar eigen zeggen neutraal. NH sprak met de voorstander, een neutrale partij en een felle tegenstander.

Verder wil de gemeente een vergunningplafond invoeren: in principe worden er niet meer parkeervergunningen uitgegeven in een wijk dan er openbare parkeerplekken zijn. Een huishouden kan voor maximaal twee auto's een vergunning krijgen.

De coalitiepartijen willen het aantal auto's in de stad terugdringen of in ieder geval niet verder laten oplopen. Om dat te bereiken willen ze betaald parkeren invoeren in wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 85 procent. Op de drukste momenten van de dag zijn er dan van alle 100 parkeerplaatsen meer dan 85 bezet.

Weinig kwesties in de Haarlemse gemeentepolitiek zorgen voor zoveel ophef in de stad als de 'nota uitwerking parkeerregulering'. In de volksmond beter bekend als 'invoeren van betaald parkeren in een groot deel van de stad'.

"Ik denk dat er wel meer voorstanders van het parkeerbeleid zijn in de stad, maar ik ben de enige die met die boodschap campagne voert. We hebben wel getwijfeld, omdat je met een campagne de opkomst boven de drempel van dertig procent helpt. Maar het is een democratisch proces, al vermoed ik dat de meerderheid tegen zal zijn. Er zijn ook veel mensen die echt last hebben van al die geparkeerde auto's. Maar de meeste mensen die zich roeren, zijn tegen."

Karel van Broekhoven is het aanspreekpunt namens de klimaatcoalitie, waarin vijf milieuorganisaties samenwerken. Hij heeft zelf geen auto en woont in het Ramplaankwartier. Die buurt staat op de lijst van wijken waar de gemeente betaald parkeren wil invoeren. Hij vertegenwoordigt de enige partij die campagne voert als voorstander.

"Het is wel dapper hoor, ik weet hoe moeilijk het is om mensen uit de auto te krijgen"

Op de vraag waarom hij pleit voor het invoeren van betaald parkeren, antwoordt Van Broekhoven: "We volgen het gemeentelijk klimaatbeleid op de voet, dat is zwaar onder de maat. De gemeente wil de groei van het autoverkeer beperken, maar het blijft dus wel groeien. Dit parkeerbeleid is volgens ons een belangrijke stap om het aantal auto's te verminderen. En dat is wel dapper hoor, ik weet hoe moeilijk het is om mensen uit de auto te krijgen."

Karel van Broekhoven is dan wel voorstander van het voorgestelde parkeerbeleid; hij is ook erg kritisch op de bedenkers ervan. "Het oude beleid was op zich goed: wachten tot mensen zelf vragen om betaald parkeren. Maar dat gaat langzaam. In het centrum hebben ze er eerder behoefte aan dan in andere wijken. Hier in het Ramplaankwartier gingen ook stemmen op om het in te voeren. Draagvlak is er vaak wel."

Kritiek is terecht

"Ik vind dat het college dit niet zo handig heeft aangepakt. Je weet dat je mensen in het diepst van hun ziel raakt als je aan hun parkeerplaats komt. Het gevoel dat je vrijheid wordt afgepakt. De kritiek is wel terecht: ze hebben een te massaal plan opgesteld. Ze wilden het forceren en dat is onverstandig. Ze hadden die storm van kritiek kunnen zien aankomen."

"Aan de andere kant: hier zijn bijvoorbeeld veel huishoudens met twee auto's. Als een tweede vergunning duurder wordt, zet je mensen aan het denken of die tweede of derde auto echt nodig is. Het referendum is een mooie gelegenheid om dat onder de aandacht te brengen."

Hoe gaat Van Broekhoven campagne voeren? "We kopen advertentieruimte in bij de lokale kranten. De boodschap wordt dat betaald parkeren nodig is voor het klimaat. En dat woonbuurten onleefbaar worden door al dat blik op straat."

